美對菲關稅不降反升 台商節流、轉戰內需因應

美國向菲律賓開徵的關稅稅率不降反升，台商認為，這可能影響他國台商遷廠到菲律賓的意願；而以美國為主要市場的出口導向台商，也開始節省人力成本、轉戰內需市場。

美國總統川普（Donald Trump）7月22日在華府會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），但只把對菲關稅自1個星期以前宣布的20%微降至19%，高於4月初訂的17%，而菲律賓的讓步則是對美國開放市場並實施零關稅。

菲律賓是美國在東南亞的重要安全盟友，外界原期望菲律賓取得的關稅稅率可以優於其他國家，但印尼、泰國、馬來西亞產品被徵收的關稅同為19%、越南為20%，旅菲台商與菲律賓民眾視19%關稅稅率為「不降反升」。

菲律賓台商總會總會長林登峰告訴中央社，旅菲台商約1、2萬人，台商總會成員大多已在菲落地生根，經營菲律賓內需市場，估計僅有10%左右從事外銷，因此19%關稅對大多數會員的影響不大。

林登峰認為，受川普關稅變動影響較大的，應是外國台商遷廠來菲的意願。

他說，關稅如果是起初的17%，在其他國家的台商就可能考慮轉移陣地來菲律賓，現在關稅不降反升，稅率跟其他東南亞的國家差不多，「原本有打算轉移來菲律賓的台商，可能暫時就不動了。」

林登峰認為，就大部分旅菲台商而言，由於原物料是來自台灣，因此和川普關稅相比，菲幣匯率的波動性和通貨膨脹反而是比較大的問題。

他補充，中國的傾銷也是潛在危機，一旦中國廠商因產品難以輸美而對菲傾銷，勢將在菲律賓市場掀起波瀾，這需視菲律賓海關如何把關。

落腳於蘇比克灣經濟特區的台商，情況則與大馬尼拉和周邊省份的台商不同。

蘇比克灣台商協會會長張哲嘉告訴中央社，蘇比克台商大約有100家，估計有8成是從事出口，且以美國為主要市場。

張哲嘉觀察到，美方買家的下單幾個月來明顯減少，如今關稅稅率雖趨於明朗，但和其他東南亞國家差別不大，預料後續下單情況可能不會有太大的變化。

他說，菲律賓的工資是論日計算，為因應訂單減少，部分台廠開始減少工人每週的工作日數，以節省開支；同時也有一些原本是出口導向的台廠，也開始著眼於菲律賓擁有1億1600萬人口的內需市場。

張哲嘉指出，雖然現今關稅稅率已難以吸引外地台商進駐，但菲律賓若能改善行政效率、完善供應鏈，仍有很大的招資空間。

他說，「如果在菲律賓設廠的速度可以加快，有專人解說複雜稅務優惠，還是會有人願意過來；供應鏈雖然這幾年有比較好一些，但是跟其他東南亞國家相比，還是遠遠不足，原料採買成本高，電費與運輸成本也比較高。」

根據世界銀行（World Bank）菲律賓辦事處的說法，外國公司到菲律賓註冊平均需要106天的時間，且菲律賓為群島經濟體，國內航運卻受到政策限制，導致運費貴，同樣提高了交易成本。