川普給南韓的「第2張帳單」曝光！與台灣有關 傳8月12日見李在明

南韓總統李在明與美國總統川普8月將舉行領袖會談，日媒引述知情人士稱日期訂於8月12日。在韓美達成初步貿易協議後，雙方接下來最關鍵的議題是軍事同盟現代化，可能聚焦調整駐韓美軍牽制中國、因應台海衝突的角色。韓國媒體報導，這對於必須同時維繫對中關係的南韓而言，可能成為難題，而這可視為川普給南韓的「第二張帳單」。

川普7月30日宣布與南韓達成貿易協議，美國對南韓商品的關稅調降至15%，南韓將提供3500億美元用於他挑選的投資項目，並購買價值1000億美元的能源產品。川普同時宣布8月將與李在明會晤。

根據南韓中央日報報導，日媒TBS電視台引述多名知情人士稱，李在明預計8月11日啟程前往華府，並在8月12日與川普舉行會談。報導稱，李在明預計停留一至兩晚，8月15日返韓出席總統任命儀式。

根據南韓News1報導，這將是李在明任內首度會晤川普，韓美同盟現代化料將成為主要議題，由於川普行事風格善變，南韓出現「事先劃定不容退讓紅線」的聲音。

在韓美就關稅達成初步協議後，兩國最關鍵議題是「同盟現代化」，這是指擴大傳統軍事安全同盟，不再僅聚焦應對北韓威脅，而是重新調整以因應國際安全與戰略環境的變化。

報導指出，韓美最大癥結將是「駐韓美軍角色變化」。先前駐韓美軍司令曾比喻「南韓像中國門口的航空母艦」，暗示應擴大南韓在區域安全中的機動角色。此外，美國內部軍事戰略指導備忘錄也明列，將著重強化美國本土防衛與遏制中國奪取台灣的行動，似有意將因應北韓核威脅的責任更多轉移至南韓，駐韓美軍在對中牽制方面的功能預料將持續擴大。

梨花女子大學教授朴元根（박원곤，音譯）認為，川普料將在提高南韓分擔防衛費、承擔戰略武器部署費用，以及增加國防預算等三個方面施壓。

世宗研究所首席研究員申範哲（신범철，音譯）認為，若南韓完全無視美方推動的「戰略性靈活性」，恐導致駐韓美軍縮減。

申範哲建議：「南韓應接受戰略靈活性的概念，但也應明確劃定『台海有事時，南韓專注於防衛朝鮮半島』的戰略立場，並搭配如『不直接介入周邊國事務』這類外交修辭。」