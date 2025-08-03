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美課歐15%關稅拍板 法台商：可預期性回歸產業重啟

中央社／ 巴黎2日專電

美歐日前達成貿易協議，歐盟輸美產品關稅降至15%。在法國成立公司35年的台商蔡國泰告訴中央社，協商結果仍能接受，至少如今政策清晰、可預期性回歸，「鬆了一口氣」。產業界忙碌起來，許多之前觀望的計畫與合約現在也重啟。

日前美國總統川普（Donald Trump）宣布對歐洲課徵15%關稅，比先前川普揚言的50%與30%低了許多。儘管許多協議細節仍未定案，但對歐洲業者而言，相較於先前超高稅率帶來的焦慮與猜測，該決定也不失為一好消息。

世界台灣商會聯合總會名譽總會長蔡國泰1970年代赴法國留學至今深耕50餘年，公司Victor France創立於1990年，專門代理台中精機的工具機，如今已邁入35個年頭。

他2日接受中央社視訊訪問時告訴記者，過去這段時間都處在非常不安定的狀況，生意受到很大影響，法國產業也非常不安。

「雖然法國總理白胡（Francois Bayrou）說這對法國是個陰暗的日子，不過整體而言，儘管不滿意，但還是可以接受的狀況，起碼現在非常清晰、安定，大家心裡有準備，可以進行下一步行動，也有預期性。」

他表示，消息一出，讓法國產業開始再次啟動。直接感受就是，本來法國人習慣集體度假的清閒8月，產業界這幾天反而忙了起來。「很多之前未定的案子、合約，現在又開始啟動了，趕在度假前很多案子要再審視、再商談。因此普遍來講，這對法國是很好的狀況」。

儘管重要細節雙方還在進行談判，但可預期性重新回歸，產業界停止焦慮觀望，許多案子陸續重啟。「我感覺鬆了一口氣，總算熬過年初以來對我們的大挑戰」。

Victor France進口台灣工具機至法國，客戶多為法國企業。法國對台灣工具機產業的低關稅沒有改變，因此不會影響其公司成本。換言之，對從台灣進口至歐洲銷售的台商直接影響不大。

不過，間接影響仍存在。對蔡國泰而言，若台灣銷美面臨20%稅率，則台灣同業很可能會轉往市場廣大的歐洲。連動影響下，韓國與日本企業也都有可能轉銷歐洲，進而增加競爭成本。

面對可能加劇的競爭，蔡國泰等歐洲台商因應的對策包括轉主打販售「高階產品」以增加利潤，開發重點在於提升「技術服務」。他說，「我們不會考慮去競爭價錢，會從提高品質、機器功能性與加強服務方面努力」。

15%關稅對每個產業影響不一，蔡國泰分析，汽車製造業面對美國競爭，衝擊會比較大；「但如化妝品、奢侈品利潤本來就高，有些也很容易轉嫁給客戶、使用者」。

法國以中小企業為主，企業將增加成本轉嫁消費者、自行吸收，或與美國進口商平分，則需要看產品性質與市場的反應。若歐洲產品競爭力強，「消費者的成本勢必會增加，美國物價就會高」。

蔡國泰認為，川普關稅對歐洲至少有兩大影響。一是歐洲產品約有20%銷往美國，稅率增加勢必減少歐洲產品的競爭力。

第二則是中國面對美國高稅率，恐將產品傾銷至歐洲，傷害當地企業。但他也指出，對此歐盟已有對策，也就是成立監管單位，防止產品傾銷。

講到歐洲展望，蔡國泰樂觀表示，歐洲實力仍在，科技、航空、交通、教育與研發能力等各方面都很強。

「在歐美角力下，儘管美國很強大，但在國際社會中也不能要怎樣就怎樣，所以（雙方）要不斷妥協」。他認為歐洲仍握有籌碼，「我覺得歐洲在屢次衝突中，將越來越強」。

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