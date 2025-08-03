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美財長貝森特樂觀美中談判發展 認為已具達成協議條件

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
美國財政部長貝森特。 （路透）
美國財政部長貝森特。 （路透）

美國財政部長貝森特1日表示，他認為華府與中國大陸已經具備達成協議的條件，且對未來發展「抱持樂觀態度」。

貝森特在社群媒體X上發完日本與南韓相關推文後提到，上周在瑞典斯德哥爾摩舉行的談判「推進我們與中國的對話，我相信我們已具備達成一項將有利於兩國協議的條件」，並感謝川普與中國國家主席習近平之間的「深厚情誼，我對未來發展抱持樂觀」。

他說，川普過去兩周在美國與日本、南韓及大陸的關係上取得歷史性進展。他寫道：「這些發展代表我們在努力重新平衡全球貿易方面取得重要成功，並朝在全球推動川普『美國優先』貿易政策邁出關鍵一步。」

該貼文隨後被刪除，但美國財政部發言人表示，該貼文因附圖未能正確上傳，已重新發布。同時指出，貼文內容措辭與貝森特上周接受多家媒體訪談時所說的內容一致。

美國白宮7月31日發布新的對等關稅稅率，但並未對中國大陸新增任何措施。大陸正面臨8月12日的最後期限，必須與川普政府達成一項具持久性的關稅協議。

北京當局與華府曾於5、6月達成初步協議，以結束不斷升級的報復性關稅措施與稀土礦物出口中斷。

關稅 川普

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