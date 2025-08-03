關稅稅率拚翻案 美方不積極

美國最新關稅稅率預定7日生效，各國仍在繼續爭取與美方達成協議的機會，美國總統川普1日受訪時表示，美方在7日前不會修改對很多國家的稅率，除非這些國家能說服美國。

美國貿易代表葛里爾也說，關稅已在1日全部就緒，預計到年底前達成協議，可能只剩少數幾個。

白宮31日宣布台灣對等關稅稅率是20％，高於日、韓的15％，恐不利我國競爭力。賴清德總統1日表示這是暫時性的關稅，雙方持續談判中，只要後續達成協議，可望再調降關稅。不過，對於與台灣繼續談貿易協議，美方態度似乎不積極。

葛里爾被問到包括台灣、印度及瑞士等國家，能否在7日前與美國達成貿易協議，他在彭博播客節目中表明，貿易協議差不多已定案，雙方不同意就不會有協議，「各國都清楚」。

但葛里爾也說，若有國家希望與美國談，那他們永遠可以繼續談。相信很多國家都很積極，希望找到降低貿易赤字和開放市場等方法，但美國貿易代表署（USTR）如今更關心如何落實已達成的貿易協議。

葛里爾以印尼為例，雅加達在美印貿易協議中承諾取消所有關稅，並對農產品取消非關稅貿易障礙，美國貿易代表署將觀察印尼動向，以確保印尼是否執行他們做出的承諾；若印尼沒履行承諾，那川普將恢復徵高關稅，「這是我們打算的做法」。

對很多國家仍計畫與美方持續談判，葛里爾說，這些國家勢必要與他們國內選民對話；他1日收到很多國家貿易代表寄發給他的訊息或電郵，也相信這些貿易代表正不斷聯繫美國商務部長盧特尼克及財長貝森特。只要這些國家提案，他就會與他們對話，並向川普報告，但現在USTR專注落實已達成的貿易協議。

至於到年底前預計還會達成多少其他協議時，葛里爾1日在福斯財經新聞網節目中答道，可能只剩少數幾個，「這取決於川普總統」，「我們不需要更多複雜的談判」，並指最近宣布的「關稅本身就是協議，也是貿易的條件」。就像川普所言，關稅就是協議，這由美國與貿易夥伴間的貿易狀況決定，當然每個國家不同，川普會全面檢視再做決定。

葛里爾表示，數十個國家將支付關稅15%，最高可達50%，中國大陸最高超過50%，這是可見的最高稅率，對美國來說是好的協議。川普同意各國計畫，包括某種程度關稅、投資、採購與開放市場，雙方就能達成協議。