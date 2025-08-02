沒有保密協議？泰國10大減讓清單全公開 換川普降關稅大砍至19%

美國總統川普把對泰國銷美商品課徵的「對等關稅」從36%顯著降至19%，並已於1日生效。泰國媒體報導，泰國政府已公布得以談成顯著降低稅率的減讓綜合清單。

泰國民族電視台（Nation TV）彙整，泰方同意以10大主要讓步項目換取美方調降稅率：

● 美國銷泰商品幾乎全面豁免關稅

泰國已承諾對總計約1萬1000個品項美國商品當中的超過1萬項實施零關稅，主要是泰國國內沒有生產或產量不足的商品，例如醫療器材、高階汽車零件、特定類型的食品等。

● 削減非關稅貿易障礙（NTBs）

泰國承諾將削減各種非關稅障礙，包括針對美國商品的衛生法規、海關程序及認證流程，其中包括採用「事後稽核」（post-clearance audit）制度，允許商品先行通關、再後續檢查，以加速流程並降低美國出口商的成本負擔。

● 對美國開放東部經濟走廊（EEC）與基建投資

泰國已承諾為進入3大重點產業的美國企業提供快速通道服務與投資促進委員會（BOI）優惠措施，這3個產業分別為：潔淨能源、半導體／資訊與通訊技術（ICT）、以及物流。此舉旨在將泰國打造成為美國在東南亞國家協會（ASEAN）地區的投資樞紐。

● 採購美國能源與飛機

泰國公、私部門正共同準備向美國企業採購液化天然氣（LNG）以及波音（Boeing）新型飛機，這可望有助縮減泰國對美國長期存在的貿易順差。

● 承諾5年內減少對美貿易順差70%

泰國提出路線圖，計劃將當前對美國每年逾1200億泰銖（約新台幣1100億元）的巨額貿易順差，至2030年降至僅剩30%，作法包括增加進口並從投資流動上進行再平衡。

● 採用新的原產地規則（RVC）

泰國已同意實施更嚴格的產品原產地驗證制度，目的是要防止出現「中國商品繞道泰國」的洗產地情況，確保泰國產品不被用作逃避關稅的管道。

● 降低美國數位／雲端服務稅率

泰國已提供對諸如亞馬遜網路服務（Amazon WebServices）、Google Cloud等美國數位服務公司兩年期的臨時5%稅率減免，以鼓勵更多美國科技投資及服務進入泰國市場。

● 擴大美國農產品進口配額

泰國已同意提高玉米、大麥與黃豆等美國農產品進口配額，藉以支持本地飼料業發展，同時回應美國農業界的訴求。

● 保護特定戰略性商品

儘管大開零關稅之門，泰國仍將保留部分關鍵戰略商品的現行關稅，這包括：稻米、糖、加工水果、食品工業中具高度競爭力產品等，以保障本地農民與生產者。

● 遵守泰國－柬埔寨停火條件

雖未正式明訂在貿易協議中，外界普遍認為泰國願意「降低邊境緊張局勢」是美方決定調降對等關稅稅率的一項潛在因素。