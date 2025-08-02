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巴西多城示威怒焚燒川普人偶、假鈔 抗議遭課高關稅

中央社／ 巴西利亞1日綜合外電報導
巴西民眾今天在幾個城市發起抗議活動，焚燒印有美國總統川普的仿真美元鈔票，譴責他出於政治考量而實施的貿易關稅。圖／路透社
巴西民眾今天在幾個城市發起抗議活動，焚燒印有美國總統川普的仿真美元鈔票，譴責他出於政治考量而實施的貿易關稅。圖／路透社

巴西民眾今天在幾個城市發起抗議活動，焚燒美國總統川普（Donald Trump）的人偶，譴責他出於政治考量而實施的貿易關稅

法新社報導，反川普抗議活動分別在首都巴西利亞（Brasilia）、聖保羅（Sao Paulo）和里約熱內盧（Riode Janeiro）等地舉行，顯示美洲兩大經濟體關係正不斷惡化。

雖然參加示威的人不多，卻反映出川普決定對巴西出口產品課徵50%關稅和制裁最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）等作法引發眾怒。

反覆無常的川普已公開承認，懲罰之舉是因巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）這位政治盟友遭到起訴。

極右派的波索納洛正遭以2022年爭取連任失敗後陰謀發動政變的罪名受審。川普稱這場審判為「獵巫」，美國財政部也為此制裁莫瑞斯。

川普還以波索納洛遭受「出於政治動機的迫害」為由簽署行政命令，對巴西進口商品課徵50%關稅，將於6日生效。

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