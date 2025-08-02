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「比以前更忙碌」加拿大台商禾寶藍 因美國關稅戰逆勢突圍

中央社／ 溫哥華2日專電
創立禾寶藍的楊秀偉獲獎無數，曾獲台灣「海外磐石獎」，也榮獲被商業界喻為是奧斯卡殊榮的「安永企業家獎」，是首位加拿大第一代華人移民榮獲此桂冠。由於她積極分散市場，並成功塑造加拿大優質品牌的鮮明形象，美國的關稅危機反成為禾寶藍的新契機。圖／中央社
創立禾寶藍的楊秀偉獲獎無數，曾獲台灣「海外磐石獎」，也榮獲被商業界喻為是奧斯卡殊榮的「安永企業家獎」，是首位加拿大第一代華人移民榮獲此桂冠。由於她積極分散市場，並成功塑造加拿大優質品牌的鮮明形象，美國的關稅危機反成為禾寶藍的新契機。圖／中央社

美國加拿大上調關稅稅率至35%，曾經高度依賴美國市場的加拿大最大維生素軟糖公司禾寶藍（Herbaland）卻化危機為轉機。創辦人台裔企業家楊秀偉表示，除積極拓展海外市場，加拿大人的愛國心驅動購買力，也讓公司業績拉出長紅。

關稅讓不少加拿大企業感到憂慮，但楊秀偉老神在在，她說：「我們一週7天工廠生產線不停歇，比以前更忙碌了，因為國際客戶和國內需求都變得更多了。」

楊秀偉和丈夫塞伊德（Musharaf Syed）於2009年從廚房開始創業，用簡陋的機器開始摸索製造維生素軟糖，一步一腳印下，如今已成為加拿大最大的維生素機能性軟糖製作廠商，年產逼近9千萬瓶，還開發了飲料、粉狀、能量棒等多種形式的保健食品。

禾寶藍一開始是代工，曾經高達8成的業績來自美國客戶，之後開始打造自有品牌，也逐步開始分散市場。

2023年起楊秀偉就把「全球駐點」列為公司最重要目標，一年曾有逾200天的時間都在世界各地參加商展、拜訪客戶。她說，「人人都懂『雞蛋不要放在同一個籃子』的道理，但我明確設定目標並落實進度，如今銷售網已涵蓋全球近50個國家，美國市場佔總銷售比率已經降至2成以下。」

加拿大對美國「抬起手肘（Elbows up）、無所畏懼」的鮮明立場在國際上贏得不少掌聲，這也意外成為禾寶藍全球行銷的推進力。她說：「例如5月我們去西班牙巴塞隆納參展，很多人都對我們的產品有興趣，他們喜歡我們的『加拿大元素』，推崇我們重視自然、健康、社會責任等理念。」（Elbows up原是冰上曲棍球的防衛動作，最近加拿大人用以鼓勵站起來保護自己。）

因為美國的關稅和主權威脅，激發了加拿大人強烈的愛國心，「買加拿大貨」「支持本土企業」成了全民運動，禾寶藍在加拿大的銷售額也一路走高。

楊秀偉說：「許多通路商主動邀請我們進駐鋪貨，所以去年我們全國有2000個零售據點，今年會擴展至3000個，例如加拿大大型藥妝店Rexall和Neighbourly Pharmacy都是今年新設的據點。」

禾寶藍市場發展部資深經理狄佛（Peter Desveaux）說，一開始對美國發動的關稅戰感到生氣，但如今覺得這是一種奇妙的契機，因為他和許多人一樣，從小習慣了「加美一體」的概念，很少思考「加拿大的獨特性」，而如今「大家變得更愛國，尋找屬於自己的根源，這真的很酷。」

行銷發展經理惠勒（Joshua Hueller）也很喜歡現在的愛國氣氛，以前他和三五好友常常去美國逛逛，今年不想越過邊境。「我下星期就要去蒙特婁玩了，現在當然要支持加拿大旅遊業和經濟。」

楊秀偉很開心和同事們一起「抬起手肘」。她說：「危機就是轉機，全球貿易戰讓商業環境變得更激烈，所以永遠不要待在自己的舒適圈。」

禾寶藍員工展示剛生產出的健康軟糖，稱美國發動關稅戰後，公司生產線更忙碌了，但大家都因能成為加拿大標誌性品牌而感到驕傲。圖／中央社
禾寶藍員工展示剛生產出的健康軟糖，稱美國發動關稅戰後，公司生產線更忙碌了，但大家都因能成為加拿大標誌性品牌而感到驕傲。圖／中央社

關稅 川普 美國 加拿大

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