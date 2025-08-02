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美財長貝森特對美中協議「抱持樂觀」推文刪了重發 發言人解釋

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部長貝森特7月31日參加在白宮羅斯福廳舉行的行政命令簽署儀式。歐新社
美國財政部長貝森特7月31日參加在白宮羅斯福廳舉行的行政命令簽署儀式。歐新社

美國白宮7月31日發布新的對等關稅稅率，但並未對中國大陸新增任何措施。財政部長貝森特1日表示，他認為美中已具備達成協議的條件，並對未來的進展「抱持樂觀」，但這篇推文一度刪除，財政部發言人對此給出解釋。

貝森特在「X」發文表示，川普過去兩周在美國與日本、南韓及中國的關係上取得歷史性的進展。他寫道：「這些發展代表我們在努力重新平衡全球貿易方面取得重要成功，並朝著在全球推動川普總統『美國優先』貿易政策邁出關鍵一步。」

貝森特發完日本與南韓相關的推文後提到，本周在瑞典斯德哥爾摩舉行的談判「推進我們與中國的對話，我相信我們已具備達成一項將有利於兩國協議的條件」，並感謝川普與中國國家主習近平之間的「深厚情誼，我對未來的發展抱持樂觀」。

路透報導，該貼文隨後被刪除，但財政部發言人表示，該貼文因附圖未能正確上傳，故已重新發布。同時指出，貼文內容的措辭與貝森特本周接受多家媒體訪談時所說的內容一致。

關稅 川普 貝森特

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