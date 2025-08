美財長貝森特對美中協議「抱持樂觀」推文刪了重發 發言人解釋

美國白宮7月31日發布新的對等關稅稅率,但並未對中國大陸新增任何措施。財政部長貝森特1日表示,他認為美中已具備達成協議的條件,並對未來的進展「抱持樂觀」,但這篇推文一度刪除,財政部發言人對此給出解釋。

貝森特在「X」發文表示,川普過去兩周在美國與日本、南韓及中國的關係上取得歷史性的進展。他寫道:「這些發展代表我們在努力重新平衡全球貿易方面取得重要成功,並朝著在全球推動川普總統『美國優先』貿易政策邁出關鍵一步。」

貝森特發完日本與南韓相關的推文後提到,本周在瑞典斯德哥爾摩舉行的談判「推進我們與中國的對話,我相信我們已具備達成一項將有利於兩國協議的條件」,並感謝川普與中國國家主習近平之間的「深厚情誼,我對未來的發展抱持樂觀」。

Additionally, this week’s negotiations in Stockholm have advanced our talks with China, and I believe that we have the makings of a deal that will benefit both of our great nations.



Thanks to the powerful bond between @POTUS and President Xi, I am optimistic about the path… pic.twitter.com/CNpsh5CD3M