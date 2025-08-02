全憑川普定奪！美國貿易代表：關稅更有效 年底前可能只達成少數協議

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）1日接受福斯財經網採訪，面對主持人詢問年底前預計還會達成多少其他協議時表示，可能只剩少數幾個，「這取決於川普總統」。

葛里爾說「我們不需要更多複雜的談判」，並指最近宣布的「關稅本身就是協議，也是貿易的條件」。

不過，他指出，「川普總統會逐國審視並決定什麼是合理的」，而且他同意，如果有包含投資、採購及市場開放在內的其他計畫，談判就有可能進行。

葛里爾強調，「川普總統認為，相較於達成貿易協議，關稅可能更有效」。他表示，數十個國家將支付關稅15%，最高可達50%，中國大陸最高超過50%，這是可見的最高稅率，對美國來說是好的協議。

葛里爾進一步指出，川普的目標是降低貿易逆差與確認製造業回流，關稅則是貿易與經濟政策的必要工具，有些國家須開放市場才能維持稅率，有些國家需承諾投資，提供基金與設備供川普用於美國，大部分國家也承諾將對美採購。

他強調，幾個月來，美國已有1400億美元（約新台幣4兆1860億元）的關稅收入，金額還會持續增加，預期今年可達數千億美元，明年會有更多。這是真的現金流，且美國歷史上徵收所得稅之前，就是由關稅收入維持國家運作。