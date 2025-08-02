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美貿易代表：川普決定是否續有貿易協議

中央社／ 紐約1日專電
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。 歐新社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。 歐新社

美國貿易代表葛里爾今天在福斯財經新聞網表示，總統川普會決定是否續有貿易協議，可能還會有數個。他也在彭博Podcast節目對台灣等夥伴7日前是否達成協議指出，各國想對話可續與團隊洽談，目前專注執行已達成的協議。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目訪問，對於未來還會達成多少貿易協議，他指出，這由總統川普（Donald Trump）決定，可能還有幾個，也可能只有關稅，沒有複雜的協議。

葛里爾指出，如同川普所指，關稅就是協議，這由與夥伴間的貿易狀況來決定，當然每個國家不同，川普會全面檢視再做決定。

他表示，數十個國家將支付關稅15%，最高可達50%，中國最高超過50%，這是可見的最高稅率，對美國來說是好的協議。川普同意各國計畫，包括某種程度關稅、投資、採購與開放市場，雙方就能達成協議。

他說，大家看到美國與韓國、日本、印尼、歐盟及其他國家達成協議，川普想要協議，但某些時刻關稅優於協議，以聚焦確保維護美國製造業及降低貿易逆差。

葛里爾進一步說明，川普的目標是降低逆差與確認製造業回流，關稅是貿易與經濟政策的必要工具，有些國家須開放市場才能維持稅率，有些需承諾投資美國，提供基金與設備供川普用於美國，大部分國家也承諾將對美採購。他在最佳狀態下處理各國，以降低美國逆差，最大化勞工及產業利益。

他強調，幾個月來，美國已有1400億美元（約新台幣4兆1860億元）關稅收入，金額持續增加中，預期今年可達數千億美元，明年將會更多。這是真的現金流，歷史上美國對民眾徵收所得稅之前，是由關稅收入維持國家運作。

葛里爾在彭博（Bloomberg）Podcast節目訪問就台灣與印度、瑞士等是否在8月7日前會有協議的提問指出，這目前不是他的工作焦點，協議8月1日已底定，各國如想對話可與團隊洽談，相信有些夥伴亟欲減少差距及開放市場，但現在專注於執行達成的協議。

他強調，過去120天與多國達成協議，川普接受感到滿意的協議，但有些國家會只有關稅，例如美國與印尼有說明事項及聯合聲明等細節，也許未來幾週或數個月後會有文本。

他說：「協議差不多已定案，雙方不同意就不會有協議，各國都清楚。」

關稅 川普

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