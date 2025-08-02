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【專家之眼】眾神之神，川普所主宰的經貿棋盤與未來世界

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
昨天白宮新聞室一口氣公布70多國的暫行關稅率，受川普關稅風暴衝，美股1日早盤大跌。路透
昨天白宮新聞室一口氣公布70多國的暫行關稅率，受川普關稅風暴衝，美股1日早盤大跌。路透

打從今年4月初以來，各國企業有如洗三溫暖一般，隨著川普關稅魔棒忽而喜、忽而憂！終於在昨天由白宮新聞室一口氣公布70多國的暫行關稅率，這看似的謎題揭曉，其實是讓吃悶虧的國家，只能樂觀朝前看，像是延後一星期再做文字確認的台灣，以及取得展延三個月的中國大陸。

一來是，有了先前已公布的日、韓與歐盟15%關稅率，於經貿大國之間的拉扯與國際企業經營者集體出面的苦口婆心，不論理性溝通或是偶爾的口舌爭執，一旦面對川普意志，統統敗陣無效。

再則是，看似顢頇、專斷的川普談判術，其實也有做軟、硬兼施的過程鋪墊，與在必要時冷酷出擊的殺雞儆猴！因而總能讓川普發言的看似了無邏輯，在最終卻能振振有詞地入人於罪。

依據白宮新聞室的發布說明，將於美東時間的8月7日零時生效；未入列到名單的國家，課徵10%關稅率；甚至有傳聞，台灣很可能有更好的對待，可別高興得太早，隨時都會有變卦發生的。

譬如對於加拿大與巴西，川普一路指控他們沒有積極配合，無論要查緝毒品的販運，甚至在無意間的協助或縱容網路駭客等嫌疑，因而讓這兩個美洲鄰居反而拿到了比4月初還要高的關稅率。加拿大，35%；巴西，50%。

職是之故，美國海關申報的平均關稅率，根據耶魯大學的研究，已經從先前的2.5%，一路攀升到18.4%，折算出一般家庭將額外再支出2400美元。聯準會更斷言，川普關稅所衍生的通膨壓力，將在今年的第三季出現。

準此來看，川普在其第一任內所推崇的貿易保護主義，正逐步轉變為一套軍經外交的組合拳，進一步以美國市場為首的新形態經貿體系，輕易能主宰主要國家的企業布局、民間財富的流動，甚至涉入對外國選舉與政黨的支持。

尤其東南亞的內陸國家、印度以及南非，分別面臨40%、25%與30%的高關稅率，顯見在貿易失衡的基礎論述外，川普關稅的瘋狂喊價，早已植入了對抗中俄集團，以便達成戰略分化跟脅迫歸隊的意圖。

當然，為能討到川普歡喜，主要國家的領導人或是承諾開放國內市場，擴大購買美國的天然物資、波音客機等；有本事的國家，更紛紛攜手大企業來加碼投資美國，允諾要長期採購美國能源與農工產品，甚至是美國公債。

這套看似莫衷一是的組合拳，實質有效結合了彈性關稅率與戰爭的禁運體系，足以在任何時間輕易即發動，讓川普意志微調國際均勢，甚至是壓制任何反美勢力的崛起。

至於一度被各界所推崇的全球化與地球村，除非有國家敢於帶頭採取軍事等級的強烈反抗；在沒人給貓帶上鈴鐺的情勢下，只剩：川普總統說了算。

關稅 川普

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