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各國還能達成貿易協議？ 美貿易代表：這不是我關心的重點

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國貿易代表葛里爾。歐新社
美國貿易代表葛里爾。歐新社

美國對等關稅31日公布各國最新關稅稅率，預計8月7日生效上路，各國是否還有機會與美國達成貿易協議？美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）1日表示，這不是他關心的重點，並認為，關稅已經在8月1日全部就緒了。

白宮31公布各國最新對等關稅稅率，其中擬課徵台灣20%的關稅，高於日、韓15%的關稅稅率，不過賴清德總統公開表示，這是暫時性的稅率，台灣仍在與美國談判中。

被問及包括台灣、印度、瑞士等國家能否在7日以前與美國達成貿易協議，葛里爾1日接受彭博訪問時表示，這不是他關心的重點，他感覺美方已經在8月1日讓一切就緒。

不過葛里爾表示，如果有國家希望與美國談，他們永遠可以繼續和美國談；葛里爾說，他相信很多國家都非常積極，希望找到方法來降低貿易赤字、開放市場等，不過美國貿易代表署現在更關心如何落實已經達成的貿易協議。

葛里爾以印尼為例，印尼在協議中承諾取消所有關稅，並針對農產品，取消非關稅障礙等，貿易代表署未來將觀察印尼的動向，確保他們是否執行所做出的承諾；假如印尼沒有實現承諾，美國總統川普將恢復課徵高關稅，「這是我們計畫的做法」。

關稅 川普

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