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美國關稅創二戰後新高 恐衝擊全球經濟

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國總統川普推動對等關稅。 （路透）
美國總統川普推動對等關稅。 （路透）

白宮在八月一日寬限期截止前公布對等關稅計畫細節。以各國被課徵的關稅稅率而言，彭博指出，最大的輸家顯然是中國大陸與瑞士，最大的贏家包括日本南韓以及歐盟汽車出口國。

白宮七月卅一日公布的關稅措施，稅率在百分之十至百分之四十一，是二戰後最高。可能會拖累美國經濟成長、推高物價，並重創全球經濟。

彭博分析，若新關稅如期七天內生效，且與歐盟、日本、南韓汽車關稅協議得以維持，美國平均關稅稅率將從目前的百分之十三點三升至百分之十五點二，大幅高於二○二四年的百分之二點三。這在未來二到三年內讓美國國內生產毛額（ＧＤＰ）減少百分之一點八，並使核心物價上升百分之一點一。

彭博說，以各國關稅稅率來說，最大輸家顯然是中國與瑞士，雖然中國未受此輪新公告影響，但大陸輸美產品目前被課徵百分之五十五關稅，其中包含針對芬太尼問題所課徵的百分之廿關稅；而瑞士的對等關稅則從四月的百分之卅一提高至百分之卅九。

歐盟、日本與南韓比預期好得多，這三個經濟體都與美國談成百分之十五的關稅稅率，汽車輸美關稅也降到百分之十五。彭博指出，若汽車產業協議全面實施，本輪貿易談判最大贏家會是日本、南韓及歐盟汽車出口國，尤其是斯洛伐克、匈牙利與瑞典。

新關稅實施前尚有七天緩衝期，因此有意降低對等關稅或產業關稅稅率的國家仍可進行額外談判。此外，泰國、馬來西亞與柬埔寨等國儘管沒有與美國達成協議，卻也獲得與菲律賓和印尼相同的百分之十九稅率，可能樂於接受現狀。

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