美懲罰「洗產地」 商品額外加稅40%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國總統川普威脅，對任何被華盛頓認定為「轉運」，也就是俗稱「洗產地」的產品，加徵額外40%的懲罰性關稅。此舉懲罰對象顯然就是主要來自中國大陸、試圖規避美國關稅的商品。然而，如同先前多數政策宣布時一樣，細節依舊付之闕如。

這項懲罰性措施是被納入白宮在美東7月31日晚間發出的公告中，然而，許多國家仍不明白關於「原產地規則」的細節，難以判定哪些商品會被美方視為轉運。  

美國一位高層官員表示，關於這些轉運規則將在數周內出爐。美國先前曾說，這問題會在8月1日前解決。

彭博資訊分析，這項轉運規定實際上是針對中國大陸。美國前貿易談判官員、現任新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所研究員的歐爾森指出，轉運問題將使美中的貿易談判更加複雜。

他說：「中國會直接認為這項轉運條款是針對其利益而來…這勢必會波及美中之間正在進行的貿易談判。」

這些細節對東南亞國家也很重要，尤其是越南這類已逐漸成為美國的商品供應大國的國家。許多企業與工廠先前為了應付美中貿易戰，紛紛把製造與廠房遷移至東南亞，目前多數仍仰賴從中國輸入原料或零組件進行生產。

泰國財長皮猜在聲明中說，泰國產品的本地製含量必須超過40%，才能被認定為泰國製造品，然而，泰國與美國尚未針對這類細節達成協議。

關稅 川普

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