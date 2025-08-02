美法院質疑川普過度擴權

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，但川普提的全球關稅政策，當天在聯邦上訴法院面臨重大質疑。

在美國聯邦巡迴上訴法院，由全體11名法官組成的合議庭正審理川普的對等關稅是否逾越法定權限，涉嫌過度擴張總統權力。法官們多次質疑，川普是否有正當理由倚賴緊急權力，在未諮詢國會的情況下，擅自修改美國的關稅表。

美聯社報導，審理此案的法官尚未做出任何裁決。外界都預期此案將一路打到美國聯邦最高法院。

提起訴訟的企業，指責白宮策畫「令人瞠目結舌」的強制行動，與過去兩個世紀歷屆美國政府嘗試過的任何貿易舉措大相逕庭。一位法官也指出，川普依據的國際緊急經濟權力法（IEEPA）「甚至未曾提及『關稅』，根本沒有相關字眼。」

代表政府的美國司法部民事司助理部長舒梅特承認，這是首次動用IEEPA來實施關稅。他聲稱，美國的貿易逆差「已達臨界點」，促使川普採取緊急行動。

關稅 川普

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