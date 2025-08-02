美二戰來最高關稅稅率 恐拖累全球GDP

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

白宮7月31日公布了對多國的最新對等關稅措施，關稅稅率介於10%至41%之間，是自二戰以來的最高水準。根據彭博經濟研究的報告，這可能會拖累美國經濟成長、推高物價，並且重創全球經濟。

彭博首席貿易經濟學家庫森（Maeva Cousin）分析，若新關稅如期於七天後（8月7日）生效，且與歐盟、日本、南韓針對汽車關稅達成的協議得以維持，那麼美國的平均關稅稅率將從目前的13.3%升至15.2%，大幅高於2024年的2.3%。

分析說，這會在未來二到三年內，導致美國國內生產毛額（GDP）減少1.8%，並且使核心物價上升1.1%。

庫森在報告中表示：「這些關稅措施將對全球GDP造成重大衝擊。對許多美國貿易夥伴而言，更高的關稅將帶來需求下滑風險，將在經濟活動與通膨方面產生影響。」

不過，具體影響仍取決於企業願意吸收多少成本、以及多少成本會轉嫁給消費者，而且匯率變動也會有所影響。此外，這份分析尚未納入與中國可能達成的任何協議，因為相關談判仍在進行中，而美國官員仍在考慮針對特定產業的額外關稅，尤其是製藥與晶片業，這些也會大幅改變風險分布的局面。

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