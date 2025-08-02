關稅分三級…看貿易收支 未達成協議恐面臨更高稅率

美國於美東7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，對輸美商品徵收「全面」關稅將維持在10%。美國貿易代表葛里爾1日接受彭博電視專訪時重申，稅率是以各國與美國的貿易逆差而定。彭博資訊稍早的報導則指，美國將貿易夥伴分為「三級」，貿易收支是主要依據。

葛里爾受訪時談到瑞士的高稅率，他說關稅稅率「大部分取決於一國與美國的貿易逆差，以及該國如何解決這個差距的意願，「我們不只給瑞士高關稅，許多國家我們也無法順利推展前進。」

根據白宮最新公布資料，對美在貨貿上有逆差的國家，適用10%關稅。一位資深政府官員表示，這項政策適用於多數國家。

對於與美國達成貿易協議或對美有小幅貨貿順差的國家，適用約15%關稅，15%的稅率將成為新的關稅下限，約有40個國家將適用此一稅率。對其中許多國家而言，新稅率將低於4月2日宣布的對等關稅稅率，但少數國家則將更高。

至於未達成協議，且對美國存在大額商品貿易失衡的國家，則將面臨更高的稅率。

有十多個國家的稅率高於15%，一來是已與美國達成某種貿易框架協議，二來是川普曾發出通知函，明確要求適用更高稅率。該資深官員表示，這些國家是對美貿易逆差最大的幾個之一。

白宮在聲明中表示：「在多年無法持續的貿易逆差威脅美國經濟與國家安全之後，川普總統正將關稅作為一項必要且強而有力的工具，以落實美國優先政策。」

川普31日接受NBC新聞電話採訪時，誇讚自己對全球貿易夥伴課徵的大規模新關稅，並表示一切進展「非常順利、非常順暢」。他還表示，對其他國家來說，要避免下周即將生效的關稅稅率，為時已晚，但大門永遠為具吸引力的提案敞開：「這不代表四周內不會有人出現，說我們可以談成某種協議。」