彭博分析貿易談判結果：日、韓大贏家 大陸、瑞士失利

美國總統川普在8月1日談判期限截止前簽署行政命令，公布對多國課徵的對等關稅稅率。彭博資訊指出，隨著美國關稅措施逐漸明朗，最大的輸家顯然是中國大陸與瑞士，最大的贏家包括日本、南韓，以及歐盟的汽車出口國。

白宮於美東7月31日晚間公布的最新關稅措施，稅率10%-41%。彭博資訊指出，最大的輸家顯然是中國大陸與瑞士，中國雖然未受此輪新公告影響，但輸美陸貨目前被課55%關稅，其中包含針對芬太尼議題的20%關稅；而瑞士的對等關稅則被提高至39%，高於4月2日宣布的31%稅率，更是先進國家中最高。

彭博點名川普關稅戰最大輸、贏家

歐盟、日本與南韓的情況則比原先預期好得多，這三個經濟體都與美國談成15%的關稅。歐盟方面，其談成對等關稅與最惠國（MFN）待遇的稅率總和將不超過15%，彭博估計，如此一來，歐盟實際新增關稅稅率僅約13.5%。

彭博經濟學家指出，假設汽車產業的協議全面實施，本輪貿易談判中最大的贏家會是日本、南韓，以及歐盟的汽車出口國，尤其是斯洛伐克、匈牙利與瑞典。歐日韓都爭取到汽車領域的關稅降到15%，遠低於目前的25%。

新關稅尚有七天緩衝期，因此有意降稅的國家仍可繼續談判，例如瑞士、印度與台灣或許仍在進行協商。此外，泰國、馬來西亞與柬埔寨等亞洲國家儘管沒有與美國達成協議，卻也獲得與菲律賓和印尼相同的19%稅率，倒可能樂見其成。

彭博經濟學家說，墨西哥與加拿大依然受惠於對符合「美墨加協定」（USMCA）產品的大量豁免，因此兩國顯然仍能安度這波衝擊，尤其是墨西哥。川普說，由於美墨達成協議涉及邊境問題，比起其他國家更複雜，兩國同意延長寬限期90天，墨西哥將繼續被課25%的芬太尼懲罰性關稅，以便有更多時間達成貿易協議。這代表墨國的稅率不會被調升至7月所宣布的30%。