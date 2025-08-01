美國贏了貿易戰？克魯曼：巴西柳橙汁讓川普關稅威脅破功

美國總統川普甫宣布新一輪關稅，有些稅率非常的高，顯示美國課徵高稅率將是新常態，除非被法院判決全盤推翻。這意味川普2.0已打贏貿易戰了嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼1日表示，答案是否定的。所謂「贏」得貿易戰，照理來說，應是指運用關稅，贏得其他國家做出有意義的讓步。然而，儘管美國一些重要貿易夥伴，特別是歐盟，表面上假裝做出一些讓步，但仔細檢視便知，其實只是虛晃一招罷了。

克魯曼指出，川普實際的影響力並沒有他想像那麼強大。美國市場很大，以高關稅阻擋他國進入美國市場，的確會讓他們受傷，但實際傷害並沒乍看那麼嚴重。任何人若以為美國可挾著關稅威脅，迫使外國政府做出重大政策改變，無疑是罹患自大狂和妄想症。

克魯曼舉巴西為例說明。川普對待巴西的方式極不尋常，重課50%的關稅，比其他國家的稅率都高許多。而且，川普對巴西的要求由也迥異於其他國家。

歐盟和日本被盯上，是因為川普指控他們從事不公平貿易行為（但他未明確指出是哪些行為）；加拿大因為被控是芬太尼輸入美國的一大來源，而被鎖定。但巴西遭川普以高關稅嚴懲，竟然是因為有「巴西川普」之稱的前總統波索納洛在敗選後企圖推翻選舉結果，而受法院審訊，

川普公然藐視法律、干預他國內政

美國總統在訂定關稅方面確實有相當大的裁量權，但只能依據下列幾種理由，加徵暫時性的關稅：

--給面臨進口激增的美國產業喘息空間（貿易法201條款）

--維護對國家安全不可或缺的產業（232條款）

--外國實施不公平貿易措施（301條款和反傾銷稅）

在經濟進入緊急狀態時，美國總統也可主張額外的權力。但川普既然口口聲聲堅稱美國經濟現在好得不得了，那麼「緊急」狀態何來之有？

由此可見，川普在貿易政策方面的所做所為幾乎全屬違法；就巴西例子而論，更是明目張膽犯法。即使是最精明善辯的律師，想必也找不到任一條美國法律，可授權總統基於非關經濟的理由，只因他不喜別國司法體系照章行事，就對該國加徵關稅。

所以，關稅大刀砍向巴西，說明了川普濫徵關稅有多麼藐視法律。不止如此，這也凸顯出川普自以為握有巨大權力，卻與現實落差甚鉅。

根據國際貨幣基金（IMF）的數據，2024年巴西最大的出口市場是中國大陸，占巴西總出口的占比達28%，其次是歐盟（13.2%），美國名列第三（12.1%）。由此看來，巴西經濟對美國的依賴程度，並沒有川普想像的那麼大。

那麼，川普真的以為能運用關稅，霸凌一個擁有2億多人口的大國，逼他們放棄捍衛民主，殊不知他們還有88%的出口可銷往美國以外的其他國家？

巴西柳橙汁讓川普關稅威脅破功

而且，川普表面上對巴西很強悍，其實悄悄讓將近700項巴西產品豁免於新關稅，包括新鮮柳橙汁（美國90%的柳橙汁從巴西進口）。開了這些特例，意味大約45%的巴西產品可免課新關稅。

克魯曼指出，這顯示，是美國需要巴西賣的產品，也默認了真正為關稅埋單的是美國消費者，而不是川普一再宣稱的外國出口商。

對許多美國民眾而言，平日可不喝柳橙汁，卻不能一天不喝咖啡。奇怪的是，為何巴西咖啡卻逃不過川普關稅，難道他不怕咖啡漲價在美國引發民怨反彈嗎？巴西是世界最大咖啡豆出口國，根據美國貿易數據，美國30%的咖啡從巴西進口。由於乾旱和氣候變遷因素壓縮全球產量，美國此刻要另尋替代的咖啡供應源很難，巴西卻能輕鬆找到新市場。

川普向巴西施壓，從政治面來看也顯然收到反效果：巴西現任總統魯拉的民意支持度已從5月的大約45%飆破50%，反映巴西民眾同仇敵愾抵抗美國欺凌。

總之，川普也許自以為能統治全世界，其實並沒有那麼大的影響力。巴西的例子不經意暴露出，美國霸權其實很有限。