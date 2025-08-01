川普關稅戰 各國都低頭示好

白宮在距離8月1日關稅大限只剩數小時前，於美東7月31日深夜宣布最新貿易政策及配套關稅方案，雖暗示各國仍有七天空間可談判，但至少最關鍵的稅率已經出爐，達成協議的訣竅也有了一些依據。

各經濟體對美示好條件

日本

7月22日達成協議，將投資美國5,500億美元

美國可擁有90%獲利，且投資項目由川普決定

將採購美國100架波音飛機、擴大採購稻米、購買80

億美元的農產品等美國商品

與美國探索合作出口阿拉斯加LNG

協議不含50%鋼鋁關稅稅率

南韓

7月29日達成協議，將投資美國3,500億美元

與日本的條件一樣，美國可坐享當中90%的獲利

投資項目由川普決定，其中1,500億美元為造船合作基金

2,000億美元用於投資半導體、核能、二級電池和生

技產業；擴大進口美國汽車、卡車與農產品

歐盟

7月27日達成協議，將對美國投資6,000億美元

2028年前將向美國採購7,500億美元能源產品、400

億歐元AI晶片、額外投資美國6,000億美元、購買數千億美元軍備

彼此對進口飛機和相關零組件、天然資源與關鍵礦

產、牛肉和稻米等除外的特定農產品免除關稅

越南

7月2日達成協議，輸美產品繳20%關稅「轉運產品」需繳40%關稅

越南對美國產品實施零關稅，完全開放其市場

鼓勵進口美國休旅車

英國

5月8日第一個與美國談成貿易協議

擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等降低非關稅壁壘

英國汽車製造商每年輸美車輛配額限制為10萬輛，適用10%的「對等稅率」

美國企業在政府採購合約享優惠准入待遇

印尼

7月22日達成協議，對美國多數產品實施零關稅

接受美國的汽車、醫療裝置及藥品安全標準

取消對美國農產品裝運前的檢查，豁免美企於當地

製造占比的要求，解除對稀土等關鍵礦產的出口管制

承諾採購32億美元飛機、45億美元農產品、150億美元能源產品