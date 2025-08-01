與俄來往遭川普抨擊 印度外交部：雙邊關係不應受第3國審視
美國總統川普7月31日關稅大限最後一天在真實社群發文，砲轟印度和俄羅斯往來。印度時報報導，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）1日表示：「我們和各國間的雙邊關係本身就有價值，不應受第三國審視。印度和俄羅斯間擁有穩定且久經考驗的關係。」
川普當時在真實社群發文指出，「才不在乎印度和俄羅斯怎麼搞」，還說兩國「可以一起拖垮彼此經濟，我才不在乎」。他還寫道：「我們和印度的生意本來就很少，他們的關稅太高，是全世界最高的之一。同樣地，俄羅斯和美國之間幾乎沒有什麼生意往來，就讓情況維持下去吧。」
賈斯瓦被問及川普的評論時，重申美印關係重要性。他說：「印度和美國有全面全球戰略夥伴關係，這種關係以共同利益、民主價值和牢固的民間聯繫為基礎。這段關係經歷多次轉型和挑戰。我們仍專注於兩國承諾的實質議程，並堅信這段關係將持續向前邁進。」
賈斯瓦被問及國防合作時說：「我們的國防需求來源完全取決於我們的國家安全需要和戰略評估。」
對於川普稱印度可能未來某天會向巴基斯坦購買石油，賈斯瓦拒絕評論。
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