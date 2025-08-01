川普新關稅8月7日起生效 台日紐澳等各國反應一次看

美國總統川普昨晚簽署行政命令，公布8月7日起對全球多國實施的新關稅稅率，台灣、日本、紐澳、加拿大、歐洲及東南亞國家等美國貿易夥伴今天陸續做出相應回應。

●台灣總統賴清德：暫時性關稅20%非最終目標

川普（Donald Trump）政府公布台灣最新對等關稅稅率為20%，總統府、行政院皆指這為暫時性稅率。

總統賴清德今天上午說，談判到目前為止雖然有階段性成果，從先前稅率32%調降至20%，但這並非台灣談判的最終目標，後續談判將爭取對台灣更有利、更合理的稅率。

賴總統談到，美國政府也表達意願跟台灣進行談判，目前技術性磋商已經完成，但尚未進行總結會議，才會暫時是20%稅率。

●日本樂見川普緩解不確定性

日本內閣官房長官林芳正樂見川普簽署行政命令，設定對日新對等關稅稅率。他認為此舉能降低美國貿易政策的不確定性，以及對全球和日本經濟的負面影響。

儘管如此，林芳正表示，日本仍需仔細檢視相關措施，並持續敦促美國政府盡快履行美日貿易協議，包含減少對日本汽車及其零組件的關稅。

林芳正認可美國對日關稅自最初的25%「大幅調降」至新稅率15%，但稱日本政府將持續注意並減緩這對日本出口的影響，包含向中小企業提供金融支援。

●澳洲貿易部長：10%關稅證明「冷靜談判」有效

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示，牛肉、羊肉、紅酒與小麥等出口商品獲得美國最低關稅，讓澳洲在面對部分競爭對手時占有優勢。

法瑞爾告訴記者，澳洲不曾對美國商品課徵關稅。

他指出，美國關稅毫無道理，因為澳洲未對雙邊自由貿易夥伴施加任何關稅。美國對澳洲貿易數十年來一直享有順差。

●紐西蘭擬遊說爭取更低關稅

紐西蘭官員表示，他們將遊說美國政府下調當前的15%關稅，這項稅率高於川普4月對紐國宣布的10%基準關稅。

紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）今天告訴紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand），紐國被加諸更高關稅，似乎是出於對美貿易順差，但每年僅約5億美元的順差金額並不顯著。

●加拿大關稅升至35%總理失望

川普將不在美墨加貿易協定（USMCA）範圍內的加拿大輸美商品關稅稅率從25%提高至35%，加國總理卡尼（Mark Carney）對此表達失望。

卡尼於社群媒體X平台發文表示，美國關稅將對木材、鋼鋁和汽車等產業造成嚴重衝擊。

他矢言採取行動，保護加拿大就業機會、促進本國產品銷售、投資加強產業競爭力，並推動出口市場多元化。

●瑞士被重課39%關稅將試圖談判

瑞士得知遭美國課徵39%關稅後深感震驚，不過川普早於今年4月就提議對該國祭出31%稅率。

瑞士政府宣布，官員將繼續尋求談判以解決爭端。

瑞士政府在X平台發文寫道：「聯邦委員會（Federal Council）深感遺憾，儘管雙方磋商有所進展，且瑞士自始秉持頗具建設性立場，美國仍打算對瑞士商品施加單方面額外關稅。」

●挪威盼獲「零關稅」

美國預計對挪威徵收15%關稅，但挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）告訴「世道報」（VG），他相信挪威應獲「零關稅」。

斯托爾提到，挪威官員仍繼續與華府進行談判，希望能讓美方撤銷全部關稅。

●泰國成功談成更低關稅

泰國政府發言人吉拉育（Jirayu Huangsab）談到，美國同意將對泰關稅從36%降至19%，與其他許多東南亞國家被華府課徵的稅率相仿，例如越南跟菲律賓。

吉拉育在聲明中說道：「這是泰國團隊以雙贏方式取得的重大成功之一，旨在長期保障國家出口基礎跟經濟安全。」

●馬來西亞盛讚19%關稅為「重大成就」

馬來西亞投資、貿易和工業部今天表示，美國關稅自25%降至19%是「重大成就」，且馬來西亞未損及關鍵國家利益便與美方達成協議。

該部會發布聲明指出：「馬來西亞在多項『紅線』項目上堅持立場，在未損害國家主權下達成19%關稅。」

這項聲明未透露更多細節，但馬來西亞官員先前提到，非關稅壁壘措施，例如影響美國牛肉跟家禽出口的清真認證，還有數位貿易及政府採購都是癥結點。目前不清楚馬來西亞做出何種妥協。

●柬埔寨將對所有美國商品實施零關稅

柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）負責代表柬方與美國談判，他感謝川普將對柬關稅設在19%，並指柬國將對所有美國商品實施零關稅。

華府對柬埔寨的「對等」關稅最初定於49%，是美國對全球課徵的最高稅率之一。柬國對美國商品的平均關稅據估則高達97%。

孫占托也提到，柬埔寨將向美國波音公司（Boeing）採購10架客機，盼本月稍晚簽署相關協議。

●巴基斯坦喜迎19%關稅

巴基斯坦今天歡迎美國對巴國新訂的19%關稅稅率，稱這項正面措施有望促進貿易與經濟成長。

巴基斯坦收到的新關稅不僅低於川普最初宣布的29%稅率，也比鄰國印度目前面臨的25%稅率低。

巴基斯坦財政部發表聲明說，預期修訂後的關稅有助關鍵出口產業，尤其是仍為巴國出口經濟支柱的紡織業。