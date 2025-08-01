川普調高關稅至35% 加拿大總理：感到失望

美國總統川普今天稍早簽署行政命令，將不在美墨加貿易協定（USMCA）範圍內的加拿大輸美商品關稅稅率從25%提高至35%，加國總理卡尼對此表達失望。

路透社報導，這是川普（Donald Trump）持續數個月關稅戰的最新行動，華府把該關稅措施部分歸因於加拿大未能阻止強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）的走私。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於社群媒體X平台發文表示，美國關稅會對木材、鋼鋁和汽車等產業造成嚴重衝擊。

他矢言採取行動，保護加拿大就業機會、促進加國產品銷售、投資加強產業競爭力，並推動出口市場多元化。

卡尼還提到，華府以芬太尼跨境流動作為加徵關稅的理由，但流入美國的芬太尼僅有1%是經由加拿大邊境進入，而且加國始終積極努力進一步減少此類毒品流入美國。

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