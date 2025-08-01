美陸續確定各國關稅「含40%轉運稅」 陸方再痛批：保護主義損害利益

美國總統川普簽署行政命令，陸續確定對各國的「對等關稅」稅率，從10%至41%不等，包括對台灣的20%。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今天表態稱，「中方反對濫施關稅的立場是一貫和明確的，關稅戰、貿易戰，沒有贏家。搞保護主義損害各方利益」。

郭嘉昆1日下主主持大陸外交部例行記者會，就法新社提問美國關稅問題，中方有何評論時，做出上述回應。

另對美國宣布，經第三地轉運商品將被徵收40%的轉運稅，郭嘉昆也繼續重申，中方始終認為關稅戰貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害的是各國的共同利益。