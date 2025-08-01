川普對澳洲關稅維持10% 坎培拉：商品銷美更具競爭力

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）今天表示，白宮已確認，沒有任何國家的對等關稅比澳洲更低，這意味著美國總統川普對澳洲商品維持10%基準關稅不變。

路透社報導，川普維持對澳洲10%最低關稅稅率後，法雷爾表示，澳洲產品在美國市場可能更具競爭力，這將有助於企業擴大出口。

川普對69個貿易夥伴國調高進口關稅，稅率從10%至41%不等，將於7天後開始實施，其中包括對加拿大許多商品課徵35%關稅、對巴西商品課徵50%，以及對澳洲的南太平洋鄰國紐西蘭課徵15%。

法雷爾向記者表示：「這項決定，加上對其他國家的所有關稅變動，意味著澳洲產品現在在美國市場上更具競爭力。」

「我們將協助所有出口商善加利用這個機會，增加出口量。」

法雷爾的發言人在一份聲明中表示：「儘管我們在美國新關稅制度下處於最有利的位置，我們仍將持續依據自由貿易協定主張全面取消關稅。」

澳洲是美國經常保持貿易順差的少數國家之一，澳洲官員在與美國官員的貿易談判中經常強調此點。

美國貿易代表署（U.S. Trade Representative's Office）數據顯示，2024年美國對澳洲的貿易順差為179億美元，比2023年成長1.6%。

澳洲上周放寬美國牛肉進口限制，這可能使澳洲與川普的貿易談判更加順利，不過澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這項決定早已考慮多時，與任何貿易談判無關。

美國對澳洲鄰國紐西蘭的關稅，已從4月宣布的10%上調至15%。

紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）在接受紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）採訪時表示：「第一步是直接與他們對話，而我們已經進行了大量的交流。事實上，這是非常有益的接觸。」