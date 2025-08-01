美國對柬埔寨關稅降至19% 洪馬內稱為最佳消息
柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天樂見美國總統川普宣布的19%貿易關稅，稱稅率從36%降到19%對柬埔寨而言是「好消息」。
綜合美聯社與法新社報導，洪馬內在社群媒體發文表示，柬埔寨與泰國的軍隊發生衝突近一週後，川普不僅協助斡旋雙方達成停火協議，還透過降低關稅來幫助柬埔寨的經濟。
洪馬內在臉書（Facebook）上說：「這對於柬埔寨人民與經濟而言，是最好的消息，使柬埔寨能繼續發展經濟。」
川普（Donald Trump）原本於4月初威脅向多個貿易夥伴祭出對等關稅，希望重塑對美國有利的全球貿易，其中揚言向柬埔寨課徵49%對等關稅，不過這個稅率在7月下調為36%。
川普美東時間7月31日批准針對數十國的高額對等關稅，這項措施將在接下來一週內生效。
西方品牌平價服裝的主要產地在柬埔寨，柬埔寨2024年對美出口總額約100億美元，其中成衣產品占大宗。
許多位在柬埔寨的工廠由中國企業擁有，白宮指控柬埔寨允許中國貨物中轉後再銷往美國市場，使這些貨物得以規避美國對中國徵收的更高關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言