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美國對柬埔寨關稅降至19% 洪馬內稱為最佳消息

中央社／ 金邊1日綜合外電報導

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天樂見美國總統川普宣布的19%貿易關稅，稱稅率從36%降到19%對柬埔寨而言是「好消息」。

綜合美聯社與法新社報導，洪馬內在社群媒體發文表示，柬埔寨與泰國的軍隊發生衝突近一週後，川普不僅協助斡旋雙方達成停火協議，還透過降低關稅來幫助柬埔寨的經濟。

洪馬內在臉書（Facebook）上說：「這對於柬埔寨人民與經濟而言，是最好的消息，使柬埔寨能繼續發展經濟。」

川普（Donald Trump）原本於4月初威脅向多個貿易夥伴祭出對等關稅，希望重塑對美國有利的全球貿易，其中揚言向柬埔寨課徵49%對等關稅，不過這個稅率在7月下調為36%。

川普美東時間7月31日批准針對數十國的高額對等關稅，這項措施將在接下來一週內生效。

西方品牌平價服裝的主要產地在柬埔寨，柬埔寨2024年對美出口總額約100億美元，其中成衣產品占大宗。

許多位在柬埔寨的工廠由中國企業擁有，白宮指控柬埔寨允許中國貨物中轉後再銷往美國市場，使這些貨物得以規避美國對中國徵收的更高關稅。

關稅 川普

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