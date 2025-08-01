泰國對美國徵19%關稅表示歡迎 稱「重大成功」

泰國今天表示，歡迎美國總統川普祭出的19%關稅，稱這項協議為「重大成功」，使泰國免於36%懲罰性關稅的威脅。

法新社報導，川普對數十個貿易夥伴施行高額關稅，試圖重塑全球貿易秩序，強化美國經濟利益。

泰國已與美國談判數週，爭取降低川普在4月初「解放日」關稅措施下，對泰國關鍵出口項目的36%關稅威脅。

泰國政府發言人吉拉育（Jirayu Huangsab）在聲明中說：「美國對泰國的進口關稅達成協議為19%，對泰國而言是重大成功。」吉拉育指出，這項協議為雙贏局面，有助維持泰國出口導向產業及長期經濟穩定。

根據美國貿易代表署（USTR），2024年美國對泰國的貿易逆差達456億美元，較2023年增加11.7%

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的旅遊禁令衝擊觀光業以來，泰國一直努力振興國內經濟。

由於美國關稅政策充滿不確定性，泰國政府5月時下修2025年經濟成長預測，從成長率3.2%至4.2%調整為2.3%至3.3%。泰國2024的全年經濟成長率為2.5%。