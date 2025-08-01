美國平均關稅稅率升至二戰來最高！恐推升通膨、衝擊全球GDP

白宮在周四（7月31日）公布了對多國的最新對等關稅措施，關稅稅率介於10%至41%之間，是自二戰以來的最高水準。根據彭博經濟研究的報告，這可能會拖累美國經濟成長、推高物價，並且重創全球經濟。

彭博首席貿易經濟學家庫森（Maeva Cousin）的分析顯示，若新關稅如期於七天內生效，且與歐盟、日本、南韓針對汽車關稅達成的協議得以維持，那麼美國的平均關稅稅率將從目前的13.3%升至15.2%，大幅高於2024年的2.3%。

分析說，這會在未來二到三年內，導致美國國內生產毛額（GDP）減少1.8%，並且使核心物價上升1.1%。

庫森在報告中表示：「這些關稅措施將對全球GDP造成重大衝擊。對許多美國貿易夥伴而言，更高的關稅將帶來需求下滑風險，將在經濟活動與通膨方面產生影響。」

不過，具體影響仍取決於企業願意吸收多少成本、以及多少成本會轉嫁給消費者，而且匯率變動也會有所影響。此外，這份分析尚未納入與中國可能達成的任何協議，因為相關談判仍在進行中，而美國官員仍在考慮針對特定產業的額外關稅，尤其是製藥與晶片業，這些也會大幅改變風險分布的局面。

庫森認為，由於許多商品類別仍享有豁免，因此，各國受關稅措施影響的程度，仍取決於各國出口商品的組成，以及其所獲得的對等關稅水準與產業類別協議。

此外，這份新關稅措施距離實施還有七天的窗口期，因此一些國家若想和美國進行協商壓低稅率，依然還有空間。