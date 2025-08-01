快訊

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

美國平均關稅稅率升至二戰來最高！恐推升通膨、衝擊全球GDP

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
白宮7月31日公布最新對等關稅措施，關稅稅率介於10%至41%之間，是自二戰以來的最高水準，可能影響全球貿易，推升美國物價與通膨。歐新社
白宮7月31日公布最新對等關稅措施，關稅稅率介於10%至41%之間，是自二戰以來的最高水準，可能影響全球貿易，推升美國物價與通膨。歐新社

白宮在周四（7月31日）公布了對多國的最新對等關稅措施，關稅稅率介於10%至41%之間，是自二戰以來的最高水準。根據彭博經濟研究的報告，這可能會拖累美國經濟成長、推高物價，並且重創全球經濟。

彭博首席貿易經濟學家庫森（Maeva Cousin）的分析顯示，若新關稅如期於七天內生效，且與歐盟、日本、南韓針對汽車關稅達成的協議得以維持，那麼美國的平均關稅稅率將從目前的13.3%升至15.2%，大幅高於2024年的2.3%。

分析說，這會在未來二到三年內，導致美國國內生產毛額（GDP）減少1.8%，並且使核心物價上升1.1%。

庫森在報告中表示：「這些關稅措施將對全球GDP造成重大衝擊。對許多美國貿易夥伴而言，更高的關稅將帶來需求下滑風險，將在經濟活動與通膨方面產生影響。」

不過，具體影響仍取決於企業願意吸收多少成本、以及多少成本會轉嫁給消費者，而且匯率變動也會有所影響。此外，這份分析尚未納入與中國可能達成的任何協議，因為相關談判仍在進行中，而美國官員仍在考慮針對特定產業的額外關稅，尤其是製藥與晶片業，這些也會大幅改變風險分布的局面。

庫森認為，由於許多商品類別仍享有豁免，因此，各國受關稅措施影響的程度，仍取決於各國出口商品的組成，以及其所獲得的對等關稅水準與產業類別協議。

此外，這份新關稅措施距離實施還有七天的窗口期，因此一些國家若想和美國進行協商壓低稅率，依然還有空間。

關稅 川普

延伸閱讀

20％關稅＋美股跌也打不死台股？直雲：就是大多頭

影／對等關稅台灣20% 王惠美曝「彰化傳產很憂心」：大家傻眼

美課台20%關稅還能談！長榮航太高飛、貨櫃三雄穩住 航運業關注3變數

美國公布對台關稅20% 藥界意外：盼以特別預算提升國內藥品韌性

相關新聞

關稅政策讓美國再度富有？耶魯研究指出每戶今年多支出7萬元

美國總統川普的對等關稅緩衝期將於8月1日到期，7日起生效。川普宣稱高關稅政策將讓美國再度富有，根據耶魯大學預算實驗室的研...

嚴防洗產地！川普新關稅對「轉運貨物」再加徵40%

CNN報導，美國白宮7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，包括所謂的「轉運貨物」加徵額外40%的懲罰性關稅。

川普吹噓新關稅「非常平穩順利」 稱大門仍對新協議敞開

美國白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，美國總統川普接受NBC新聞獨家電話專訪時，吹噓自己實施的...

白宮公布新對等關稅92國清單 敘利亞最高41%、巴西10%有例外

美國總統川普於4月2日宣布經濟緊急狀態，並對所有國家徵收至少10%的關稅；針對與美國有高度貿易逆差的60個國家或貿易集團...

川普對等關稅遭告上法院質疑過度擴權 政府辯稱貿易逆差已達臨界點

美國白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，但川普提出的全球關稅政策當天稍早在聯邦上訴法院面臨重大質...

美國平均關稅稅率升至二戰來最高！恐推升通膨、衝擊全球GDP

白宮在周四（7月31日）公布了對多國的最新對等關稅措施，關稅稅率介於10%至41%之間，是自二戰以來的最高水準。根據彭博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。