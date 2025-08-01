關稅政策讓美國再度富有？耶魯研究指出每戶今年多支出7萬元

美國總統川普的對等關稅緩衝期將於8月1日到期，7日起生效。川普宣稱高關稅政策將讓美國再度富有，根據耶魯大學預算實驗室的研究，川普目前已提出的關稅措施，預估將使美國平均家庭今年多支出2,400美元（約新台幣7.2萬元）。

進口商通常會將部分關稅相關的稅負轉嫁給消費者，形式多為商品價格上漲。

白宮網站指出，川普政府將關稅視為「美國優先經濟政策」更大戰略的一環，這些政策據稱已「促成數兆美元投資流入美國製造業、科技與基礎建設」。

川普政府一名官員7月31日在接受媒體訪問時稱，新關稅是「新貿易體系」的一部分，目標是優先追求「公平與均衡的貿易」，而非一味強調效率。

至於川普本人，則一再堅稱時而加徵、時而暫緩的關稅，是其談判策略的重要組成。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）上月宣布8月1 日期限時也表示：「總統與他的貿易團隊希望為美國人民與美國勞工爭取到最好的協議。」