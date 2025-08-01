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新關稅出爐 彭博點名最大輸家是中國與瑞士 贏家為日韓與這些國

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊指出，隨著美國總統川普針對各貿易夥伴的關稅措施逐漸明朗，最大的輸家顯然是中國大陸與瑞士，最大的贏家包括日本、南韓，以及歐盟的汽車出口國。
彭博資訊指出，隨著美國總統川普針對各貿易夥伴的關稅措施逐漸明朗，最大的輸家顯然是中國大陸與瑞士，最大的贏家包括日本、南韓，以及歐盟的汽車出口國。

白宮已在8月1日的大限之前公布了對等關稅計畫細節。彭博資訊指出，隨著美國總統川普針對各貿易夥伴的關稅措施逐漸明朗，最大的輸家顯然是中國大陸與瑞士，最大的贏家包括日本、南韓，以及歐盟的汽車出口國。

白宮周四（7月31日）公布的這輪關稅措施，稅率介於10%至41%之間，是自二戰以來的最高水準。

彭博說，在美國對各國關稅稅率逐漸明朗之際，最大的輸家顯然是中國與瑞士，雖然中國未受此輪新公告影響，但中國大陸輸美產品目前被課徵55%關稅，其中包含針對芬太尼議題所課徵的20%關稅；而瑞士的對等關稅則被提高至39%，高於4月2日宣布的31%稅率。

歐盟、日本與南韓的情況則比原先預期好得多，這三個經濟體都與美國談成15%的關稅。歐盟方面，其談成對等關稅與最惠國（MFN）待遇的稅率總和將不超過15%，彭博估計，如此一來，歐盟實際新增關稅稅率僅約13.5%。

彭博經濟學家指出，假設汽車產業的協議全面實施，本輪貿易談判中最大的贏家會是日本、南韓，以及歐盟的汽車出口國，尤其是斯洛伐克、匈牙利與瑞典。歐日韓都爭取到汽車領域的關稅降到15%，遠低於目前實施的25%汽車產業關稅。

新關稅實施前尚有七天緩衝期，因此有意降低對等關稅或產業關稅稅率的國家仍可進行額外談判，例如瑞士、印度與台灣或許仍在進行協商。此外，泰國、馬來西亞與柬埔寨等國儘管沒有與美國達成協議，卻也獲得與菲律賓和印尼相同的19%稅率，可能樂於接受現狀。

彭博經濟學家說，墨西哥與加拿大依然受惠於對符合「美墨加協定」（USMCA）產品的大量豁免，因此兩國顯然仍能安度這場波衝擊。尤其是墨西哥，川普說，由於美墨達成協議涉及邊境問題，比起其他國家更為複雜，兩國同意延長寬限期90天，墨西哥將繼續被課徵25%的芬太尼懲罰性關稅，以便有更多時間達成貿易協議。這代表墨國的稅率不會被調升至7月所宣布的30%

至於加拿大，川普31日簽署行政命令，把加拿大所有未納入美墨加協定產品的關稅，從25%上調至35%。彭博說，雖然加拿大非能源出口的關稅稅率升至35%，其經濟風險偏向下行，但經濟學家預期，加拿大多數商品仍可透過美墨加協定豁免來規避衝擊。

關稅 川普

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