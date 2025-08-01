川普公布新對等關稅 台日韓越等稅率一次看
美國總統川普今天宣布對數十國進口商品徵收最高達41%的新關稅，並再次援引緊急權力，表示此舉是為了縮減與多國貿易夥伴之間的貿易逆差。
路透社報導，從部分國家進口的商品，例如巴西，除了下表列出的對等關稅外，還面臨額外加徵的關稅。
以下是川普在8月1日談判貿易協議最後期限前，針對輸美產品所宣布的調整後對等關稅稅率，依商品原產國英文字母順序排列：
● 阿富汗：15%
● 阿爾及利亞：30%
● 安哥拉：15%
● 孟加拉：20%
● 玻利維亞：15%
● 波士尼亞與赫塞哥維納：30%
● 波札那：15%
● 巴西：10%（然而因川普先前已宣布將對巴西課40%關稅，疊加這次公布的10%稅率後，代表巴西輸美貨品的關稅為50%）
● 汶萊：25%
● 柬埔寨：19%
● 喀麥隆：15%
● 查德：15%
● 哥斯大黎加：15%
● 象牙海岸：15%
● 剛果民主共和國：15%
● 厄瓜多：15%
● 歐盟：0%－15%
● 赤道幾內亞：15%
● 福克蘭群島：10%
● 斐濟：15%
● 迦納：15%
● 蓋亞那：15%
● 冰島：15%
● 印度：25%
● 印尼：19%
● 伊拉克：35%
● 以色列：15%
● 日本：15%
● 約旦：15%
● 哈薩克：25%
● 寮國：40%
● 賴索托：15%
● 利比亞：30%
● 列支敦斯登：15%
● 馬達加斯加：15%
● 馬拉威：15%
● 馬來西亞：19%
● 模里西斯：15%
● 摩爾多瓦：25%
● 莫三比克：15%
● 緬甸：40%
● 納米比亞：15%
● 諾魯：15%
● 紐西蘭：15%
● 尼加拉瓜：18%
● 奈及利亞：15%
● 北馬其頓：15%
● 挪威：15%
● 巴基斯坦：19%
● 巴布亞紐幾內亞：15%
● 菲律賓：19%
● 塞爾維亞：35%
● 南非：30%
● 韓國：15%
● 斯里蘭卡：20%
● 瑞士：39%
● 敘利亞：41%
● 台灣：20%
● 泰國：19%
● 千里達及托巴哥：15%
● 突尼西亞：25%
● 土耳其：15%
● 烏干達：15%
● 英國：10%
● 萬那杜：15%
● 委內瑞拉：15%
● 越南：20%
● 尚比亞：15%
● 辛巴威：15%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言