川普公布新對等關稅　台日韓越等稅率一次看

美國總統川普今天宣布對數十國進口商品徵收最高達41%的新關稅，並再次援引緊急權力，表示此舉是為了縮減與多國貿易夥伴之間的貿易逆差。

路透社報導，從部分國家進口的商品，例如巴西，除了下表列出的對等關稅外，還面臨額外加徵的關稅。

以下是川普在8月1日談判貿易協議最後期限前，針對輸美產品所宣布的調整後對等關稅稅率，依商品原產國英文字母順序排列：

● 阿富汗：15%

● 阿爾及利亞：30%

● 安哥拉：15%

● 孟加拉：20%

● 玻利維亞：15%

● 波士尼亞與赫塞哥維納：30%

● 波札那：15%

● 巴西：10%（然而因川普先前已宣布將對巴西課40%關稅，疊加這次公布的10%稅率後，代表巴西輸美貨品的關稅為50%）

● 汶萊：25%

● 柬埔寨：19%

● 喀麥隆：15%

● 查德：15%

● 哥斯大黎加：15%

● 象牙海岸：15%

● 剛果民主共和國：15%

● 厄瓜多：15%

● 歐盟：0%－15%

● 赤道幾內亞：15%

● 福克蘭群島：10%

● 斐濟：15%

● 迦納：15%

● 蓋亞那：15%

● 冰島：15%

● 印度：25%

● 印尼：19%

● 伊拉克：35%

● 以色列：15%

● 日本：15%

● 約旦：15%

● 哈薩克：25%

● 寮國：40%

● 賴索托：15%

● 利比亞：30%

● 列支敦斯登：15%

● 馬達加斯加：15%

● 馬拉威：15%

● 馬來西亞：19%

● 模里西斯：15%

● 摩爾多瓦：25%

● 莫三比克：15%

● 緬甸：40%

● 納米比亞：15%

● 諾魯：15%

● 紐西蘭：15%

● 尼加拉瓜：18%

● 奈及利亞：15%

● 北馬其頓：15%

● 挪威：15%

● 巴基斯坦：19%

● 巴布亞紐幾內亞：15%

● 菲律賓：19%

● 塞爾維亞：35%

● 南非：30%

● 韓國：15%

● 斯里蘭卡：20%

● 瑞士：39%

● 敘利亞：41%

● 台灣：20%

● 泰國：19%

● 千里達及托巴哥：15%

● 突尼西亞：25%

● 土耳其：15%

● 烏干達：15%

● 英國：10%

● 萬那杜：15%

● 委內瑞拉：15%

● 越南：20%

● 尚比亞：15%

● 辛巴威：15%