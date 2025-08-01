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提名川普角逐諾貝爾獎奏效？這國關稅降至19% 南亞最低 紡織業迎大禮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴基斯坦成為南亞地區美國課徵關稅最低的國家。歐新社
巴基斯坦成為南亞地區美國課徵關稅最低的國家。歐新社

在白宮周四宣布最新關稅後，6月曾提名川普角逐諾貝爾和平獎的巴基斯坦成為南亞關稅最低的國家。

美國將巴基斯坦關稅由29%大幅下調至19%，讓巴國總理夏立夫在社群平台X發表聲明，向川普表達「深切感謝」。同日，伊斯蘭馬巴德撤回一個月前才對外國數位服務徵收的5%稅項。

巴國國內輿論也對巴基斯坦關稅遠低於鄰國兼宿敵的印度感到滿意。先前伊斯蘭馬巴德曾擔心印度試圖在財務上孤立巴基斯坦，但川普政府對新德里課徵25%關稅，多少緩解了這種憂慮。

巴基斯坦財政部周四晚間發表聲明指出：「這項協議標誌經濟合作新時代開始，尤其在能源、礦產、資訊科技、加密貨幣及其他領域。」

美國是巴基斯坦紡織品最大出口市場，印度、孟加拉及越南都是競爭對；而今這些國家全都被課更高關稅。預料巴基斯坦紡織業將受到提振，該產業占巴國出口總額近六成。

關稅 川普

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