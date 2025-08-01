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川普最新關稅 五大要點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美方將貿易夥伴劃分為三類課徵關稅：美方順差國最低10%；談成協議且逆差可控國最低15%；沒談成協議又有巨額貿易逆差國，關稅更高。路透
美方將貿易夥伴劃分為三類課徵關稅：美方順差國最低10%；談成協議且逆差可控國最低15%；沒談成協議又有巨額貿易逆差國，關稅更高。路透

美國周四在午夜前調整關稅名單，五大要點整理如下：

1、一名要求匿名的美國高階官員表示，美方對貿易夥伴實施三級關稅：美方順差國，最低課徵10%；談成協議且逆差可控國，關稅下限15%；沒談成協議又有巨額貿易逆差國，適用更高關稅。

2、台灣輸美產品關稅20%，高於日韓的15%，也高於東南亞地區泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼、菲律賓、巴基斯坦的19%，持平於孟加拉。加拿大的關稅升至35%，瑞士則高達39%。

3、新稅率七天生效後，美平均關稅率將從現在的13.3%升至15.2%。

4、AMP投資長Shane Oliver分析，有效關稅率將落在大妁17%-18%，低於解放日時逼近30%。

5、瑞士意外遭課高關稅。它被列為優先加速談判對象之一，原以為能爭取到有利協議。情況急轉直下的原因可能是未能提供其他國家做出的重大讓步：工業關稅已單方面取消，而提議放寬柑橘類水果、堅果和貝類進口（同時簡化醫療設備進口審批）可能誘因不足。

關稅 川普

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