嚴防洗產地！川普新關稅對「轉運貨物」再加徵40%

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州洛杉磯港一艘遊覽船的船尾懸掛著美國國旗，攝於7月31日。法新社
美國加州洛杉磯港一艘遊覽船的船尾懸掛著美國國旗，攝於7月31日。法新社

CNN報導，美國白宮7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，包括所謂的「轉運貨物」加徵額外40%的懲罰性關稅。

「轉運貨物」指的是從高關稅國家先運送至低關稅國家，再重新出口至美國的貨品。美國海關及邊境保護局（CBP）已對認定為轉運的貨物處以罰款。一位資深政府官員表示，這40%的稅將是在此基礎上的額外加徵。

根據報導，行政部門預計將在接下來的數周內制定一項原產地規則，界定哪些類型的商品和成分也適用於這40%的稅率。

該官員表示，新關稅之所以沒在1日就生效，是因為CBP的律師尋求延期，以便讓系統準備好實施新的稅收措施。

關稅 川普

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