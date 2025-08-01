批加拿大打擊芬太尼走私不力　美國開徵35%關稅

美國白宮表示，總統川普今天簽署行政命令，將所有未涵蓋在「美墨加貿易協定」內的加拿大輸美商品關稅從25%提高至35%，原因之一是認為加國未能阻止芬太尼走私。

路透社報導，根據白宮發布的資料，轉運至他國以規避新關稅的商品，將另加徵40%的轉運關稅。

此舉是川普上任後發動長達數月關稅戰的最新舉措，華府部分理由是稱加拿大未能有效阻止芬太尼（fentanyl）走私。

白宮譴責加拿大「持續無作為並進行報復」，川普總統認為有必要提高關稅。此前，川普透露加拿大總理卡尼（Mark Carney）曾在8月1日關稅期限前試圖聯繫，但雙方最終並未進行任何對話。

川普先前曾強調，若有國家在8月1日前未與美方達成協議，其商品將面臨更高關稅。卡尼辦公室並未立即回應置評請求。

渥太華官員一再指出，流入美國的芬太尼中來自加拿大的比例極低，且加拿大已採取措施加強邊境控管。

川普表示，儘管他熱愛加拿大，但加國多年來對美國「非常惡劣」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，如果卡尼「開始施展魅力，並停止報復行動」，川普可能會重新考慮關稅問題。

加拿大所有出口商品中，約75%送往南部邊境，容易受到美國貿易行動影響。

這項加徵至35%的新關稅將衝擊鋼鐵、鋁、汽車，以及不符合美墨加自由貿易協定（USMCA）規範的產品。

經濟學家指出，儘管面臨關稅壓力，加拿大經濟仍展現出乎意料的韌性，預料可望避免陷入衰退。