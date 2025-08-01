川普吹噓新關稅「非常平穩順利」 稱大門仍對新協議敞開

美國白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，美國總統川普接受NBC新聞獨家電話專訪時，吹噓自己實施的新一輪大規模進口關稅，稱一切進展「非常順利，十分平穩」。

川普還表示，在他自訂的午夜貿易談判最後期限只剩幾小時之際，對其他國家來說已經「太晚了」，無法避免8月7日即將生效的新關稅稅率。不過，他補充說，自己的大門始終敞開，歡迎具吸引力的提議。

川普說：「這並不代表4周後不會有人來說，我們可以達成某種協議。」

報導指出，川普在7月31日簽署的行政命令中，正式確認他與歐盟、日本、南韓、英國以及菲律賓等貿易夥伴所達成的協議，同時，對未達成協議的國家單方面設定關稅稅率。例如，瑞士的39%稅率高於先前威脅課徵的31%。台灣的稅率較低，訂為20%。

川普誇耀美國已經開始收取的關稅收入，並表示未來還會有更多。根據美國財政部數據，6月的關稅收入為260億美元。

他說：「我們將會很快進帳數千億美元。」當被問及是否擔心進口商品價格上漲時，川普回答：「唯一上漲的數字就是流入的數千億美元。」