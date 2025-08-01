內容簡潔不忘稱讚川普 韓揭談成貿易協議秘訣

負責與美國總統川普進行最後貿易協議談判的韓國部長們表示，他們為作好談判準備，除了內部先進行角色扮演，並徵求與難以捉摸的川普如何打交道的建議。

路透社報導，韓國工業部長金正寬（Kim Jung-Kwan）在協議公布後於華盛頓向記者表示，他們所收到的建議包括，稱讚川普「偉人」，內容儘可能簡潔明瞭。

韓國經濟主要以出口為導向，這次談判對韓國來說事關重大。韓國總統李在明6月在提前大選中獲勝，金正寬與代表團其他成員上任才幾週。

金正寬稱川普是「談判大師」，並表示包括財政部長具潤哲（Koo Yun-cheol）與通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）在內的團隊成員，輪流扮演美國總統的角色為談判作準備。

金正寬表示：「我們試著模仿川普總統講話，川普總統說話的方式非常簡練直接。」

具潤哲表示，他們是在社群媒體看到川普的消息後才確定會晤。

具潤哲表示，會談持續大約半小時，雙方就投資基金的金額反覆討論，最終確定為3500億美元。

他說：「我們預先收集對方使用的許多談判策略，仔細思考如何應付，所以談判非常順利。」

呂翰九表示，川普與非國家領袖打交道時很少親自參與，這代表「他非常尊重韓國，也非常重視韓國」。

美國在會談初期曾對韓國施壓，要求取消對出生30個月以上美國牛的進口限制，但呂翰九向美方展示1張幾年前因擔心狂牛病而爆發大規模抗議的照片，化解了美方壓力。

金正寬表示：「我認為這有助於讓他們瞭解韓國的情況。」