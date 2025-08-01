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白宮公布新對等關稅92國清單 敘利亞最高41%、巴西10%有例外

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7月31日在白宮羅斯福廳簽署行政命令，重啟公立學校的總統體能測驗。美聯社
美國總統川普7月31日在白宮羅斯福廳簽署行政命令，重啟公立學校的總統體能測驗。美聯社

美國總統川普於4月2日宣布經濟緊急狀態，並對所有國家徵收至少10%的關稅；針對與美國有高度貿易逆差的60個國家或貿易集團，稅率甚至更高。不過，在7月31日午夜對等關稅談判期限屆滿前，白宮公布新調整的92國對等關稅清單。

衛報報導，川普簽署的行政命令指出，從全球所有國家進口的商品將徵收10%的關稅，唯獨附錄中列出的92個國家商品將被課以更高的稅率。

英國和巴西的關稅列為10%。但川普先前簽署一項命令，對部分巴西商品額外徵收40%的關稅，以懲罰前總統波索納洛遭到起訴。該命令將巴西的多數常見進口商品排除在額外關稅之外，包括紙漿、金屬和飛機，但仍對咖啡維持關稅。美方官員解釋，巴西的關稅將是對等關稅10%加上懲罰關稅40%，總計50%。

根據CNN整理，新對等關稅最高國家包括：

敘利亞：41%

寮國與緬甸：40%

瑞士：39%

伊拉克與塞爾維亞：35%

阿爾及利亞、波士尼亞與赫塞哥維納、利比亞與南非：30%

變動幅度最大的前五名：

賴索托：從50%降至15%（下降 35%）

馬達加斯加：從47%降至15%（下降 32%）

福克蘭群島：從41%降至10%（下降 31%）

柬埔寨：從49%降至19%（下降 30%）

越南：從46%降至20%（下降 26%）

上升最多的前三名：

瑞士：8%（從31%升至39%）

喀麥隆與剛果民主共和國：4%

菲律賓、赤道幾內亞與查德：2%

此外，之前一度與柬埔寨爆發邊境衝突的泰國，以及斡旋停火的馬來西亞均降至19%，與先前已公布的東南亞鄰國印尼和菲律賓稅率相當。

關稅 川普

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