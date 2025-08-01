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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

聯合新聞網／ 綜合報導
美國關稅談判示意圖。圖／AI生成
美國關稅談判示意圖。圖／AI生成

美國與各國談判對等關稅，1日公布台灣的關稅稅率為20%，高於日本、南韓的15%，與越南、斯里蘭卡等國並列，成為市場關注焦點。同時，白宮也宣布新關稅將在台灣時間8月8日中午12時01分起開始生效。聯合新聞網製作圖表，讓讀者一次看懂台灣與各國稅率比較。

根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。對此，賴清德總統表示，這次20%為暫時性關稅，主因是台美雙方尚未完成總結會議，只要後續協議有突破，就有機會再調降稅率。

關稅 川普

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