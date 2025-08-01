川普對等關稅遭告上法院質疑過度擴權 政府辯稱貿易逆差已達臨界點

美國白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，但川普提出的全球關稅政策當天稍早在聯邦上訴法院面臨重大質疑。

衛報報導，位於華府的美國聯邦巡迴上訴法院，由全體11名法官組成的合議庭正審理川普的對等關稅是否逾越法定權限，涉嫌過度擴張總統權力。法官們多次質疑，川普是否有正當理由倚賴緊急權力，在未諮詢國會的情況下，擅自修改美國的關稅表。

提起訴訟的企業指責白宮策畫一場「令人瞠目結舌」的強制推行行動，與過去兩個世紀歷屆美國政府嘗試過的任何貿易舉措大相逕庭。一位法官也指出，川普依據的國際緊急經濟權力法（IEEPA）「甚至未曾提及『關稅』，根本沒有相關字眼。」

代表政府的美國司法部民事司助理部長舒梅特（Brett Shumate）向法院表示，「政府一直在使用IEEPA」，但也承認，這是首次動用IEEPA來實施關稅。他聲稱，美國的貿易逆差「已達臨界點」，促使川普採取緊急行動，並指出：「這影響我們的軍備戰備，也影響國內製造能力。」

代表起訴企業的律師卡塔爾（Neal Katyal）則主張，川普提出「一項兩百年來沒有總統敢主張的驚人權力說法」。

他說，行政部門實際上是在說，「聯邦法院無能為力，總統可以隨時做任何他想做的事，只要他宣布緊急狀態，時間無限。」

川普則在真實社群發文，直指此案為「重大案件」並祝代表政府的律師好運。他寫道：「如果我國無法透過『以關稅抗關稅』來自保，我們將會『滅亡』，毫無生存或成功的機會。」

美聯社報導，審理此案的法官尚未做出任何裁決。無論結果如何，外界都預期此案將一路打到美國聯邦最高法院。