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川普對等關稅遭告上法院質疑過度擴權 政府辯稱貿易逆差已達臨界點

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7月31日在白宮羅斯福廳舉行的重啟公立學校總統體能測試行政命令簽署儀式上發表講話。美聯社
美國總統川普7月31日在白宮羅斯福廳舉行的重啟公立學校總統體能測試行政命令簽署儀式上發表講話。美聯社

美國白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，但川普提出的全球關稅政策當天稍早在聯邦上訴法院面臨重大質疑。

衛報報導，位於華府的美國聯邦巡迴上訴法院，由全體11名法官組成的合議庭正審理川普的對等關稅是否逾越法定權限，涉嫌過度擴張總統權力。法官們多次質疑，川普是否有正當理由倚賴緊急權力，在未諮詢國會的情況下，擅自修改美國的關稅表。

提起訴訟的企業指責白宮策畫一場「令人瞠目結舌」的強制推行行動，與過去兩個世紀歷屆美國政府嘗試過的任何貿易舉措大相逕庭。一位法官也指出，川普依據的國際緊急經濟權力法（IEEPA）「甚至未曾提及『關稅』，根本沒有相關字眼。」

代表政府的美國司法部民事司助理部長舒梅特（Brett Shumate）向法院表示，「政府一直在使用IEEPA」，但也承認，這是首次動用IEEPA來實施關稅。他聲稱，美國的貿易逆差「已達臨界點」，促使川普採取緊急行動，並指出：「這影響我們的軍備戰備，也影響國內製造能力。」

代表起訴企業的律師卡塔爾（Neal Katyal）則主張，川普提出「一項兩百年來沒有總統敢主張的驚人權力說法」。

他說，行政部門實際上是在說，「聯邦法院無能為力，總統可以隨時做任何他想做的事，只要他宣布緊急狀態，時間無限。」

川普則在真實社群發文，直指此案為「重大案件」並祝代表政府的律師好運。他寫道：「如果我國無法透過『以關稅抗關稅』來自保，我們將會『滅亡』，毫無生存或成功的機會。」

美聯社報導，審理此案的法官尚未做出任何裁決。無論結果如何，外界都預期此案將一路打到美國聯邦最高法院。

關稅 川普

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