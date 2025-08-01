經貿鷹派坐鎮白宮 美史無前例全球開徵關稅

經濟學者多認為關稅無益經濟成長與效能，不過美國總統川普今天確認對全球各主要貿易夥伴全面課徵關稅，無論盟友或敵人都面臨不同等級稅率。川普執意用徵稅解決美國經濟問題，背後是一群篤信關稅論的專業幕僚。

4月2日對等關稅宣布後120天，川普（DonaldTrump）首任期提出的關稅救美國經濟概念終於上路。過去3個月美國就業市場穩定，第2季經濟成長3%，物價未如預期飆高，超市貨架不見商品短缺，股市屢創新高，經濟數字顯示短期景氣未受打擊。

美國已故前總統胡佛（Herbert Hoover）1930年簽署「史慕特－霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley TariffAct），對主要貿易夥伴歐洲國家實際平均稅率提高至19.8%，各國以報復性關稅回應，被認為是1930年代全球經濟大蕭條主因之一，大蕭條接連引發二次世界大戰。

耶魯大學評估，8月1日後美國平均關稅約為19.4%至20.2%，雖未至上世紀初的高峰，但可能超越1930年代的高水準。

白宮官員與美國輿論多認為川普在關稅戰初期顯然是贏家，除了中國，未見主要貿易夥伴以高關稅報復。不過長期而言，美國經濟是否受生產趨緩與物價升高影響，仍需時間觀察。

白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）去年任職私募基金期間發表的報告認為，美國是全球主要買方市場，有能力提出價格，徵稅會由雙方業者吸收，並將美國對盟國的防衛承諾與關稅掛鉤。這份報告在川普當選後引起各界關注，有學者批評不符現狀。

米蘭曾在有線電視新聞網（CNN）表示，這些事未被正確理解，大家不瞭解實際狀況；人們傾向認為歷史由昨天開始往後算，「原來的狀況」必定是公允的，任何影響「原來的狀況」是不公正的，但這不是事實。

他進一步解釋，美國龐大逆差凸顯貿易夥伴進入美國市場可回應的選項不多，（關稅）報復手段有限，出口國自行吞下關稅成本才有好處，美國因關稅收入或新的協議可獲利。

過去美國經貿官員，包括川普首任期的財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與商務部長羅斯（WilburRoss）等，多會顧及全球經濟與美國盟邦環境，不完全是關稅鼓吹者；不過川普第2任期官員必須認同川普與米蘭的經濟理念。

川普第2任期財長貝森特（Scott Bessent）與白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）都有對沖基金工作經驗，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與前貿易代表、關稅匯率強硬談判者萊特海澤（RobertLighthizer）長期共事。

此外，美國優先的商務部長盧特尼克（HowardLutnick）、高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）與白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）更是開徵關稅的鷹派。

美國與主要貿易夥伴歐盟、日本、韓國及台灣協商後，焦點將轉向中國及墨西哥、加拿大等。