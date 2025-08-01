川普午夜前調整關稅名單出爐！哪些國家的關稅比台灣低？

在美國總統川普自行設定的8月1日最後期限前數小時，白宮公布新的關稅方案，包括對所有國家的基準關稅。美國將「通用」關稅維持在10%，與4月2日實施的水準相同，適用於對美國有貿易逆差的國家，也就是絕大多數國家；但對美存在貿易順差的國家，則面臨最低15%的關稅。

台灣是美國的十大逆差國之一，輸美商品將被課20%關稅。低於川普最初在4月宣布的32%，但高於鄰近的日本和南韓的15%，以及馬來西亞和菲律賓的19%。

另有一些國家遭川普提高關稅，例如加拿大，稅率將從25%提高至35%。白宮表示，符合美墨加協定（USMCA）的貨品不適用此一較高稅率，這會削弱實際衝擊。根據川普周四簽署的行政命令，關稅升高自8月7日凌晨12時01分起生效。

川普政府一名高階官員表示，與加拿大圍繞芬太尼及加國產品關稅與對話，沒有像與墨西哥那樣具有建設性；墨西哥多獲得90天暫緩關稅的協商期。

該官員在白宮宣布提高對加拿大關稅後的電話簡報會上對記者說：美加關係良好，「但（加拿大）他們展現出的建設性，不像我們在墨西哥那邊看到的那麼高。」

川普周四晚間發表的聲明說，部分國家「已同意或即將同意與美國達成具實質意義的貿易與安全承諾」，而其他國家「若非未與美國進行協商，就是提出的條件，依我判斷，未能充分解決貿易關係中的失衡，或在經濟與國安議題上與美國立場未達足夠一致。」

在被問到關稅計算公式時，上述官員表示，這與川普過去關於貿易逆差的說法「一致」:「對經濟輪廓相近、同區域的國家，最後關稅水準大致相近」。他並補充：「一個國家的逆差問題越嚴重，它的關稅率就越高，對吧？但實際上還是依國別而定。」

以下整理出川普周四午夜前宣布調整的部分對等關稅（相對於4月2日「解放日」宣布的稅率）：

台灣：32% → 20%

安哥拉：32% → 15%

孟加拉：37% → 20%

波士尼亞與赫塞哥維納：35% → 30%

波札那：37% → 15%

汶萊：24% → 25%

柬埔寨：49% → 19%

喀麥隆：11% → 15%

查德：13% → 15%

象牙海岸：21% → 15%

剛果民主共和國：11% → 15%

赤道幾內亞：13% → 15%

歐盟（多數商品）：20% → 15%

福克蘭群島：41% → 10%

斐濟：32% → 15%

蓋亞那：38% → 15%

印度：26% → 25%

印尼：32% → 19%

伊拉克：39% → 35%

以色列：17% → 15%

日本：24% → 15%

約旦：20% → 15%

哈薩克：27% → 25%

寮國：48% → 40%

賴索托：50% → 15%

利比亞：31% → 30%

列支敦斯登：37% → 15%

馬達加斯加：47% → 15%

馬拉威：17% → 15%

馬來西亞：24% → 19%

模里西斯：40% → 15%

摩爾多瓦：31% → 25%

莫三比克：16% → 15%

緬甸：44% → 40%

納米比亞：21% → 15%

諾魯：30% → 15%

奈及利亞：14% → 15%

北馬其頓：33% → 15%

巴基斯坦：29% → 19%

菲律賓：17% → 19%

塞爾維亞：37% → 35%

南韓：30% → 15%

斯里蘭卡：44% → 20%

瑞士：31% → 39%

泰國：36% → 19%

突尼西亞：28% → 25%

萬那杜：22% → 15%

越南：46% → 20%

尚比亞：17% → 15%

辛巴威：18% → 15%