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川普新稅率比較 台灣越南20%日韓15%新加坡10%

中央社／ 台北1日電

美國總統川普今天簽署行政命令，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅表格，台灣稅率為20%、日本15%、韓國15%、越南20%、印度25%，新加坡等未列於表上的國家則適用10%稅率。白宮表示，新稅率將於美東時間8月7日生效實施。

總統賴清德今天表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

根據白宮公布的「進一步修改對等關稅稅率」行政命令，台灣與日韓、東南亞、南亞主要經濟體新稅率為：台灣20%、日本15%、韓國15%、印度25%、斯里蘭卡20%、孟加拉20%、越南20%、新加坡10%、柬埔寨19%、菲律賓19%、馬來西亞19%、印尼19%、泰國19%、寮國40%、緬甸40%。

關稅 川普

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