川普新稅率比較 台灣越南20%日韓15%新加坡10%
美國總統川普今天簽署行政命令，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅表格，台灣稅率為20%、日本15%、韓國15%、越南20%、印度25%，新加坡等未列於表上的國家則適用10%稅率。白宮表示，新稅率將於美東時間8月7日生效實施。
總統賴清德今天表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。
根據白宮公布的「進一步修改對等關稅稅率」行政命令，台灣與日韓、東南亞、南亞主要經濟體新稅率為：台灣20%、日本15%、韓國15%、印度25%、斯里蘭卡20%、孟加拉20%、越南20%、新加坡10%、柬埔寨19%、菲律賓19%、馬來西亞19%、印尼19%、泰國19%、寮國40%、緬甸40%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言