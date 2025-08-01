川普對日本課15%對等關稅 8/7實施

美國總統川普於美東時間7月31日（台灣時間今天上午）簽署有關對等關稅的行政命令，白宮最新公布針對約70國及地區的修正後稅率，對日本課的稅率為15%，將於7天後（8月7日）實施。

日本放送協會（NHK）報導，美國總統川普（Donald Trump）曾發函通知日本政府要從8月1日起對日本徵收對等關稅25%，但經過美日關稅談判結果，上週雙方同意美國對日本徵收關稅稅率15%。

針對汽車與零組件的25%追加關稅是否將調降至15% ，川普政府尚未公布。

川普政府針對貿易逆差較大的國家和地區課徵新關稅，預計於日本時間8月1日下午1時（台灣時間中午12時）起生效。

白宮發言人於美東時間7月31日（台灣時間今天上午7時許）表示，有關修正後，對各國的對等關稅稅率，總統川普已簽署行政命令。

川普政府今年4月針對所有國家和地區課一律10%的關稅，針對貿易逆差較大的國家與地區等將課對等關稅，因此關稅政策造成市場混亂，川普政府決定至7月9日為止的90天暫緩實施，之後，措施又延至8月1日正式實施。