快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

川普對日本課15%對等關稅 8/7實施

中央社／ 東京1日專電

美國總統川普於美東時間7月31日（台灣時間今天上午）簽署有關對等關稅的行政命令，白宮最新公布針對約70國及地區的修正後稅率，對日本課的稅率為15%，將於7天後（8月7日）實施。

日本放送協會（NHK）報導，美國總統川普（Donald Trump）曾發函通知日本政府要從8月1日起對日本徵收對等關稅25%，但經過美日關稅談判結果，上週雙方同意美國對日本徵收關稅稅率15%。

針對汽車與零組件的25%追加關稅是否將調降至15% ，川普政府尚未公布。

川普政府針對貿易逆差較大的國家和地區課徵新關稅，預計於日本時間8月1日下午1時（台灣時間中午12時）起生效。

白宮發言人於美東時間7月31日（台灣時間今天上午7時許）表示，有關修正後，對各國的對等關稅稅率，總統川普已簽署行政命令。

川普政府今年4月針對所有國家和地區課一律10%的關稅，針對貿易逆差較大的國家與地區等將課對等關稅，因此關稅政策造成市場混亂，川普政府決定至7月9日為止的90天暫緩實施，之後，措施又延至8月1日正式實施。

關稅 川普

延伸閱讀

川普要課台對等關稅20％ 卓榮泰緊急取消今公開行程

川普關稅20％只是暫時？郭哲榮：賴總統證實仍有降稅機會…台股利空有望出盡

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

川普刁難鮑爾「實境秀」背後 藏低利率、弱美元非成功不可壓力

相關新聞

川普對等關稅遭告上法院質疑過度擴權 政府辯稱貿易逆差已達臨界點

美國白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，但川普提出的全球關稅政策當天稍早在聯邦上訴法院面臨重大質...

川普新對等關稅分三級！「兩標準」區別10%、15%與更高關稅國家

美國白宮在距離8月1日關稅大限只剩數小時之際，於7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案。

談判卡在貿易赤字 瑞士承認未能與美國達成協議、31%關稅恐生效

7月31日是美國總統川普對等關稅談判的最後一天，但瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示，瑞士與...

對等關稅進入倒數計時 白宮：未獲通知國家 今晚午夜前公布

美國對等關稅寬限期進入倒數計時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）31日指出，尚未被通知關稅稅率的國...

美國對大陸態度放軟？魯比歐：進入戰略穩定期

美國近期的對中態度是否出現放軟？美國國務卿魯比歐說，美中在很多議題上意見分歧，但魯比歐坦言說，美國現在正進入戰略穩定期，...

川普午夜前調整關稅名單出爐！哪些國家的關稅比台灣低？

在美國總統川普自行設定的8月1日最後期限前數小時，白宮公布新的關稅方案，包括對所有國家的基準關稅。美國將「通用」關稅維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。