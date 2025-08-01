美課徵50%新關稅 巴西產品仍有豁免率達44.6%
美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布對巴西產品課徵50%關稅，但列出一長串不受新關稅影響的產品類別，這些產品約佔巴西對美出口的44.6%。
4月2日，川普已經宣布對巴西產品徵收10%關稅，昨天川普再簽署一項行政命令，在10%的基準關稅基礎上，對巴西進口產品加徵40%的關稅，總稅率達至50%。
該行政令同時對包括橙汁、飛機、鐵礦石和燃料產品、化肥等約700種類別產品予以豁免，這些產品將不受加徵40%關稅的影響。
CNN巴西新聞網報導，巴西工商服務發展部根據2024年巴西出口綜合數據，預估不受新關稅影響的產品約佔巴西對美出口的44.6%。
咖啡、牛肉、土木設備、糖和木材等將課徵50%關稅的產品，佔巴西對美出口的35.9%。
另外19.5%的出口產品如汽車、鋼材和鋁材，需繳納特定關稅，這些關稅不僅適用於巴西，且針對所有國家。
報導指出，儘管沒有被列入豁免名單，巴西牛肉和咖啡生產商仍然相信，只要進行良好溝通，仍有可能降低關稅。
新關稅將於8月6日開始生效。
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