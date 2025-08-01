快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

聽新聞
0:00 / 0:00

川普新對等關稅分三級！「兩標準」區別10%、15%與更高關稅國家

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7月31日在白宮羅斯福廳舉行的行政命令簽署儀式上，展示已簽署的行政命令。歐新社
美國總統川普7月31日在白宮羅斯福廳舉行的行政命令簽署儀式上，展示已簽署的行政命令。歐新社

美國白宮在距離8月1日關稅大限只剩數小時之際，於7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案。

CNN報導，在川普推出的歷史性關稅政策中，這項新貿易措施可說展現一定程度的克制。白宮宣布，對進口至美國商品徵收「全面」關稅將維持在10%，與4月2日實施的稅率相同。

不過，前述10%的稅率僅適用於美國對其存在貿易順差的國家，也就是美國出口該國額度多於進口。一位資深政府官員表示，這項政策適用於多數國家。

對於與美國存在貿易逆差的國家，15%的稅率將成為新的關稅下限，約有40個國家將適用此一稅率。對其中許多國家而言，新稅率將低於4月2日宣布的對等關稅稅率，但少數國家則將更高。

有十多個國家的稅率高於15%，原因一來是已與美國達成某種貿易框架協議，二來是川普曾發出通知函，明確要求適用更高稅率。該資深官員表示，這些國家是對美國貿易逆差最大的幾個之一。

彭博資訊則報導，一位不具名美方資深官員表示，貿易夥伴被畫分為三類：對美國有商品貿易順差的國家適用10%的稅率；已達成協議、或與美國存在少量商品貿易逆差的國家，適用約15%的稅率；至於未達成協議，且對美國存在大額商品貿易逆差的國家，則將面臨更高的稅率。

白宮在聲明中表示：「在多年無法持續的貿易逆差威脅美國經濟與國家安全之後，川普總統正將關稅作為一項必要且強而有力的工具，以落實美國優先政策。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普簽行政命令　對多國商品加徵10%至41%對等關稅

台灣出口雙重打擊！川普課20%關稅 加上台幣強升11% 放大衝擊

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

川普刁難鮑爾「實境秀」背後 藏低利率、弱美元非成功不可壓力

相關新聞

川普對等關稅遭告上法院質疑過度擴權 政府辯稱貿易逆差已達臨界點

美國白宮於美東時間7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案，但川普提出的全球關稅政策當天稍早在聯邦上訴法院面臨重大質...

川普新對等關稅分三級！「兩標準」區別10%、15%與更高關稅國家

美國白宮在距離8月1日關稅大限只剩數小時之際，於7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案。

談判卡在貿易赤字 瑞士承認未能與美國達成協議、31%關稅恐生效

7月31日是美國總統川普對等關稅談判的最後一天，但瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示，瑞士與...

對等關稅進入倒數計時 白宮：未獲通知國家 今晚午夜前公布

美國對等關稅寬限期進入倒數計時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）31日指出，尚未被通知關稅稅率的國...

美國對大陸態度放軟？魯比歐：進入戰略穩定期

美國近期的對中態度是否出現放軟？美國國務卿魯比歐說，美中在很多議題上意見分歧，但魯比歐坦言說，美國現在正進入戰略穩定期，...

川普午夜前調整關稅名單出爐！哪些國家的關稅比台灣低？

在美國總統川普自行設定的8月1日最後期限前數小時，白宮公布新的關稅方案，包括對所有國家的基準關稅。美國將「通用」關稅維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。