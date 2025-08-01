川普新對等關稅分三級！「兩標準」區別10%、15%與更高關稅國家

美國白宮在距離8月1日關稅大限只剩數小時之際，於7月31日深夜宣布新的貿易政策及配套關稅方案。

CNN報導，在川普推出的歷史性關稅政策中，這項新貿易措施可說展現一定程度的克制。白宮宣布，對進口至美國商品徵收「全面」關稅將維持在10%，與4月2日實施的稅率相同。

不過，前述10%的稅率僅適用於美國對其存在貿易順差的國家，也就是美國出口該國額度多於進口。一位資深政府官員表示，這項政策適用於多數國家。

對於與美國存在貿易逆差的國家，15%的稅率將成為新的關稅下限，約有40個國家將適用此一稅率。對其中許多國家而言，新稅率將低於4月2日宣布的對等關稅稅率，但少數國家則將更高。

有十多個國家的稅率高於15%，原因一來是已與美國達成某種貿易框架協議，二來是川普曾發出通知函，明確要求適用更高稅率。該資深官員表示，這些國家是對美國貿易逆差最大的幾個之一。

彭博資訊則報導，一位不具名美方資深官員表示，貿易夥伴被畫分為三類：對美國有商品貿易順差的國家適用10%的稅率；已達成協議、或與美國存在少量商品貿易逆差的國家，適用約15%的稅率；至於未達成協議，且對美國存在大額商品貿易逆差的國家，則將面臨更高的稅率。

白宮在聲明中表示：「在多年無法持續的貿易逆差威脅美國經濟與國家安全之後，川普總統正將關稅作為一項必要且強而有力的工具，以落實美國優先政策。」