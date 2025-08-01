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川普關稅開徵各國開放市場 全球經貿版圖重劃

中央社／ 紐約31日專電

美國總統川普推動的全球對等關稅於美東時間8月1日零時上路。經連月協商，主要貿易夥伴與華府陸續達成協議或架構，輸美貨品基本稅率由10%提高至15％至20％，並承諾高額投資。美國大幅改變關稅將改變二戰後的全球經貿版圖。

根據美國與主要貿易夥伴公布的協議內容，歐盟、日本、南韓稅率為15%，各需投資6000億美元（約新台幣17兆9400億元）、5500億美元、3500億美元；越南20%，印尼與菲律賓19%，英國10%。

美國與全球第2大經濟體中國進行3輪協商，雙方繼續暫緩高關稅90天至11月中；美對中實際稅率約為55%，中對美為10%。

川普政府與鄰國關稅衝突持續緊張，川普（DonaldTrump）決定延長對墨西哥關稅90天繼續協商，稅率25％；對加拿大稅率由25%增加至35%。

美國與印度未達成協議，川普逕自宣布對印度課徵25%。

其他非主要貿易國家稅率由普遍的10%，提升至15%至20%。晶片、醫藥用品、木材、銅等特殊品項，部分繼續維持高稅率，另將評估晶片與其他相關產品的個別稅率。

川普4月2日召開記者會宣布當天為「解放日」並宣布各國對等關稅，最高達50%。美國將向歐亞主要貿易夥伴與盟友課徵超高關稅，重創美股與美債，施行日期延後90天。

美國商務部、財政部、貿易代表署官員與包括台灣在內的主要貿易夥伴，4月中起展開馬拉松協商，多國陸續與美達成協議或經貿架構。各國須全面開放汽車、農業與電子產品等市場、擴大非私人對美投資及增加採購，以換取較低輸美稅額。

川普宣布對等關稅初期，美股與美債大幅下挫，影響全球對美元資產信心；不過隨著關稅收入提高，AI科技產業持續領先，大而美法案過關，市場逐漸回穩，美股再創新高。

另一方面，美國總體經濟未如學界及輿論預期的動盪，失業率持續維持低水準，通膨雖隱見升溫，但仍在可控範圍，降息聲浪逐漸升高。

川普政府在美國經濟穩定，股市頻創新高加持下，官員信心提升，連日對全球喊話，對等關稅於美東時間8月1日凌晨（台灣時間8月1日中午12時）準時上路。

各國多說明詳細協議或架構內容，多為美方單邊說法或川普推文，投資金額也有不同解釋，但美國對全球課徵關稅已初見財務成效。

財政部估計，4月開徵關稅至7月中已達1000億美元。國會預算處（Congressional Budget Office）預估，若維持相同稅率，美國國債未來10年將減少2.8兆美元，學界預估未來10年關稅收入可達3.1兆美元。

關稅 川普

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