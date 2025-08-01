談判卡在貿易赤字 瑞士承認未能與美國達成協議、31%關稅恐生效

7月31日是美國總統川普對等關稅談判的最後一天，但瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示，瑞士與美國並未就關稅達成協議。

凱勒蘇特在「X」發文表示，已在美方設定的談判截止日前，與川普進行最後一次通話。她指出，對川普而言，貿易赤字仍是核心議題，並寫道：「在此次對話中，未能就瑞士與美國所談判出的聯合聲明達成協議。」

I had a final conversation with US President Trump today before the deadline on US tariffs. For the President, the trade deficit is still a key issue. No agreement could be reached in this conversation on the joint statement negotiated between Switzerland and the US. — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) 2025年7月31日

瑞士媒體blue News報導，瑞士聯邦委員會7月4日已批准前述諒解備忘錄草案，主動權自此落入美方手中，但現在看來川普對內容並不滿意。

BBC報導，川普在4月2日的「解放日」當天，宣布對瑞士加徵31%的關稅，瑞士原本希望透過協商化解爭端。凱勒蘇特5月告訴美國財政部長貝森特，瑞士在美國的投資已創造數萬個就業機會，並暗示未來還可能擴大投資。

儘管瑞士也生產一些美國所需、但自身無法製造的產品，像是特定機械工具和關鍵藥品。但在眾多國家爭相與美國達成協議的競爭中，瑞士可能被擠到一旁。又或者，理性務實的瑞士商業頭腦認為，華府的要求無法接受。

然而，瑞士今晚的氛圍顯得格外低迷。8月1日是瑞士的國慶日，今年卻成為川普關稅生效日。

瑞士直到最後一刻仍希望能在華府找到一位理解其立場的傾聽者，如今卻感到自己正因為生產出美國熱愛購買的高品質產品，反而遭到不公平的懲罰。