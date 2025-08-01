白宮：美對等關稅8月1日上路 未達成協議者將獲通知

中央社／ 華盛頓31日專電

白宮今天表示，美國對等關稅將於明天上路，總統川普預計稍晚為此簽署行政命令。美國至今已和18個主要貿易夥伴中的2/3國家達成協議，包括日、韓；而尚未收到關稅函或未達成協議的國家，將在午夜前收到華府通知。

8月1日美國對等關稅暫緩期大限將至，川普（Donald Trump）已宣布和日本、印尼、歐盟及韓國等貿易夥伴達成協議，外界關注華府是否與更多國家達成協議。美國有線電視新聞網（CNN）引述官員指出，川普預計今天將宣布和台灣、馬來西亞達成貿易架構。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會回應媒體詢問表示，8月1日起，對等關稅將生效，川普預計今天稍晚為此簽署行政命令。

她指出，美國目前已和18個主要貿易夥伴中的2/3國家達成「量身訂製」的貿易協議，並向數個國家發出關稅函。至於尚未達成協議或尚未收到關稅函的國家，將在午夜前收到來自川普政府的通知，可能是關稅函或行政命令的內容。

不過，李威特未排除川普可能會在午夜之前宣布達成更多協議的可能性，「我永遠不會低估總統的能力」。

對於媒體問及未和美國達成協議的國家將面臨多少關稅，李威特表示，川普政府的貿易團隊正在討論中，「我們將在（川普）簽署行政命令後，提供進一步指引」，也許答案就在行政命令之中。

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